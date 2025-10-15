Investigação

Polícia descobre farsa após jovem ser encontrado em São Bernardo do Campo; caso é investigado como estelionato

Um homem de 22 anos forjou o próprio sequestro com o objetivo de extorquir dinheiro da própria mãe, de 46 anos, no estado de São Paulo.

De acordo com a polícia, a mulher procurou a delegacia após o filho sair de casa na tarde de quarta-feira (8) dizendo que iria para o trabalho, mas não chegar ao local. Pouco depois, ela recebeu mensagens de supostos sequestradores exigindo uma quantia em dinheiro para libertar o jovem.

Investigações

As investigações levaram os agentes até um endereço em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde o rapaz foi encontrado. No local, a polícia constatou que ele havia simulado o sequestro para obter dinheiro da família.

O caso foi registrado como estelionato e está sob investigação da 1ª Delegacia Antissequestro do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope). A mãe e o filho devem ser ouvidos para esclarecer os fatos.

(*) Com informações da CNN Brasil

