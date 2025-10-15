19° DIP

Vítimas eram um vizinho de 36 anos, esquartejado, e a dona da casa que o casal alugava, de 51 anos, morta, com o imóvel incendiado

Um homem de 44 anos foi preso nesta terça-feira (14), em Manaus, junto com uma mulher de 45 anos, por suspeita de envolvimento em dois homicídios brutais ocorridos em Rondônia.

A prisão foi feita pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio do Departamento de Inteligência de Polícia Judiciária (DIPJ). O casal foi localizado no bairro Santa Etelvina, Zona Norte da capital.

De acordo com o delegado Ivo Martins, os dois são apontados como responsáveis pela morte e esquartejamento de um vizinho de 36 anos, em novembro de 2023, em Porto Velho. O corpo da vítima foi encontrado às margens do rio Madeira.

Meses depois, em agosto de 2024, o casal, considerado de alta periculosidade, teria matado uma mulher de 51 anos, proprietária da casa que eles alugavam no bairro Lagca.

Segundo as investigações, os suspeitos chamaram a vítima para uma confraternização, a agrediram até a morte e abandonaram o corpo em uma área de mata.

Em seguida, incendiaram a residência dela. O crime teria sido motivado por uma dívida de dois meses de aluguel.

Durante a prisão em Manaus, o casal tentou enganar os policiais apresentando documentos falsos. Ambos já tinham diversas passagens pela polícia, incluindo envolvimento em roubos a agências bancárias.

Leia mais

Casal é preso por matar filho recém-nascido por asfixia no Amazonas