Expectativa

Produção inicial era de 320 mil unidades

A produção de bicicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM) deve encerrar 2025 com 330.000 unidades, segundo a nova estimativa da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). A previsão inicial era de 320 mil unidades.

“Estamos atravessando uma fase de crescimento sustentável, fundamentada em um planejamento estratégico sólido e na evolução contínua da demanda. Estamos mais preparados, com um portfólio diversificado e a capacidade de atender prontamente às demandas do mercado”, destaca Fernando Rocha, vice-presidente do segmento de bicicletas. “Com a aproximação do último trimestre, tradicionalmente marcado por datas importantes como Dia das Crianças, Black Friday e Natal, a expectativa é concluir o ano superando as projeções iniciais”, complementa.

A bicicleta elétrica assume papel de destaque no segmento. Diante da crescente demanda por soluções de mobilidade sustentáveis, econômicas e eficientes, esse modal tem ampliado sua participação, sobretudo nos grandes centros urbanos. “Os consumidores têm optado pela bicicleta elétrica como alternativa para deslocamentos ágeis no cotidiano, evitando congestionamentos, reduzindo custos e colaborando para a mitigação dos impactos ambientais”, ressalta Rocha.

Produção

De janeiro a setembro, foram produzidas 270.050 bicicletas no Polo Industrial de Manaus, volume 2,9% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado.

Os modelos elétricos continuam sendo o principal destaque do ano, com 33.334 unidades produzidas, o que representa um crescimento de 144,8% em relação aos primeiros nove meses de 2024. Atualmente, essa categoria responde por 12,3% do total da produção, ante 4,9% registrado no ano passado.

Em números absolutos, a Mountain Bike (MTB) lidera o ranking com 51,3% do volume fabricado. Em segundo lugar, ficou a Urbana/Lazer (19,7% da produção), seguida pela Infantojuvenil (13,4%).

As posições foram mantidas no levantamento mensal.

Distribuição

No acumulado do ano, a região Sudeste foi o principal destino das bicicletas produzidas no PIM, com 55,7% do total distribuído no Brasil. Em segundo lugar, ficou o Sul (15,4% da produção), seguido pelo Nordeste (12,1%), Centro-Oeste (9,9%) e Norte (6,9%).

As duas primeiras posições foram mantidas no ranking de setembro: o Sudeste recebeu 57,4% do volume total distribuído no mês), seguido pelo Sul, com (15,6%). O terceiro lugar ficou empatado entre o Nordeste e o Centro-Oeste, ambos com 9,5% de participação. Na sequência, veio a região Norte, com o equivalente a 8% da produção mensal.

(*) Com informações da assessoria