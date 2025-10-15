Cultura

Mostra do estilista Erlesson Souza propõe diálogo entre moda, identidade afro-amazônica e memória ancestral.

A Galeria do Largo, no Centro de Manaus, reabre suas portas nesta quarta-feira (15), às 18h30, com a inauguração da exposição “Sankofa: Moda, ancestralidade e o futuro afro-amazônico”, do artista e estilista Erlesson Souza.

Realizada com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a mostra reafirma o espaço como centro de difusão da arte e da identidade amazônica.

A exposição convida o público a um mergulho no universo estético e simbólico de Erlesson Souza, que transforma a moda em uma ferramenta de resistência e expressão identitária.

Inspirado na filosofia africana do povo Akan, o termo “Sankofa” significa “voltar e buscar o que ficou para trás”. Com esse conceito, o artista propõe um diálogo entre o conhecimento ancestral dos povos afro-amazônicos e a moda contemporânea.

As peças criadas por Erlesson misturam cores, texturas e formas que ultrapassam o vestuário e se tornam manifestações simbólicas de pertencimento, memória e conexão com a terra.

Com direção artística de Cristovão Coutinho e Rafaela Pimentel, a mostra destaca “a força da herança afro-amazônica e reafirma a moda como linguagem artística e ato de resistência”.

Visitação gratuita de terça a domingo

Ao ocupar a Galeria do Largo, a exposição “Sankofa” transforma o espaço em um território de reflexão, arte e celebração afro-amazônica.

A visitação acontece de terça a domingo, das 15h às 20h, com entrada gratuita.

