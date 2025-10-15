Acidente

Acidente bloqueia via no Distrito Industrial e fiação elétrica cai sobre ônibus.

Uma carreta tombou em Manaus e causou um princípio de incêndio, bloqueando o tráfego na região. O acidente ocorreu na rotatória de acesso ao Distrito Industrial 2, próximo à Avenida Buriti, quando o motorista tentava manobrar.

O veículo atingiu um poste de energia elétrica, derrubando a fiação, que acabou sobre um micro-ônibus que circulava pela área. A queda da fiação também provocou fogo em parte da vegetação do canteiro central.

Segundo informações, o motorista trafegava pela avenida Buriti quando outro veículo fechou sua passagem. Ele tentou desviar, perdeu o controle da carreta e colidiu com o poste.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o princípio de incêndio, enquanto a empresa de energia elétrica trabalhou para desligar a fiação e evitar riscos. Não houve feridos, apenas danos materiais.

