IML

Nesta quarta-feira (15), uma ossada humana foi encontrada na BR-174, no km 21, nos ramais do Chifre Furado e do Pau Rosa.

De acordo com informações da polícia, uma equipe foi ao local e constatou a presença dos restos humanos, sem possibilidade de identificar se se tratava de homem ou mulher.

As autoridades competentes foram acionadas para as providências cabíveis. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

