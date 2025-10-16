Vistoria

O prefeito de Manaus, David Almeida, iniciou a manhã desta quarta-feira (15), vistoriando as obras de asfaltamento em execução na comunidade dos Nobres, localizada no bairro Lago Azul, zona Norte da cidade.

Acompanhado do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Renato Junior, e de equipes técnicas da Seminf, o prefeito reforçou o compromisso da gestão com a melhoria da mobilidade e das condições de vida da população da área.

Durante a visita, David Almeida destacou o empenho da prefeitura em avançar nas frentes liberadas judicialmente, mesmo diante de uma decisão que impediu o andamento completo do projeto.

“Nós demos a ordem de serviço há dois meses, porém, uma decisão judicial nos impediu de continuar o asfaltamento da comunidade. Estamos atuando em ruas que não se enquadram na liminar, e assim que revertermos a decisão, entraremos em todas as ruas para realizar o sonho desses moradores. Estamos resgatando a dignidade das famílias da zona Norte de Manaus”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Renato Junior, destacou o significado da ação para os moradores e o impacto da decisão judicial no cronograma da obra.

“É um dia histórico para a comunidade dos Nobres. Uma decisão judicial nos atrasou cerca de um mês e meio, mas hoje estamos pavimentando três ruas que estão autorizadas. A alegria é grande, porque é o início de uma transformação que os moradores esperavam há anos”, disse.

Os moradores celebraram o início da pavimentação, que está sendo considerada um marco na comunidade, antes marcada por dificuldades de acesso, inclusive para atendimentos de emergência.

“Antes, não dava nem para andar direito, muito menos ir para a escola. Agora vou poder desfilar de salto”, brincou Débora Consentino, esposa do líder comunitário, Vitor Cavalcante.

“Eu moro aqui há sete anos. Era muito difícil entrar com o carro, e quando chovia nem ambulância conseguia chegar. Agora com o asfalto está melhorando muito”, contou o motorista de aplicativo Sérgio Ricardo.

“Hoje a comunidade está em festa. A gente esperou muito por esse momento, e ver o asfalto chegando é motivo de alegria e esperança. O prefeito está de parabéns”, completou a moradora Marijane Pereira da Silva.

As obras na comunidade dos Nobres estão sendo executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) com equipes da administração direta, contemplando inicialmente as vias que não estão incluídas na liminar judicial.

“Estamos avançando de forma responsável e determinada. Assim que tivermos a reversão da decisão, toda a comunidade será asfaltada”, reforçou o prefeito.

A ação integra o eixo de Mobilidade Urbana do plano de governo do prefeito David Almeida, que prioriza o asfaltamento e a recuperação viária de todas as zonas de Manaus, com foco na melhoria da infraestrutura e na qualidade de vida dos manauaras.

