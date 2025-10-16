Estratégia

Ilumina+ Amazonas é uma ação estratégica de desenvolvimento sustentável, que alia inovação tecnológica, responsabilidade ambiental e compromisso social

A conclusão do programa de modernização da iluminação pública no interior do Amazonas, desenvolvido pelo Governo do Estado, marca um avanço histórico em sustentabilidade e infraestrutura urbana. O Ilumina+ Amazonas é uma iniciativa que gera eficiência energética e promove uma transformação ambiental e social.

Com a substituição completa das lâmpadas convencionais usadas no interior – de vapor de sódio, de mercúrio ou mistas, mais poluentes –, por tecnologia LED, o programa alcançará um feito expressivo: a redução de 100 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂) da atmosfera em 10 anos.

Esse número tem enorme significado. Representa uma contribuição concreta do Amazonas ao combate à crise climática global. A quantidade é proporcional ao plantio de 276 mil árvores, uma compensação equivalente à conservação de uma floresta do tamanho de 967 campos de futebol.

O cálculo realizado leva em conta a economia de até 60% que o LED proporciona no consumo de energia. Essa economia provoca a redução da emissão de gás carbônico, principal causador do efeito estufa. O ganho é muito significativo porque, na maioria dos municípios do Amazonas, a energia é gerada por termelétricas, à base de combustíveis fósseis. A conta, portanto, é simples: quanto menor o consumo, maior a descarbonização.

Para chegar a esses números, foi utilizada a calculadora de emissões do Programa Carbono Neutro, do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (Idesam). A plataforma adota as fontes de dados e fatores de emissão disponibilizados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT).

Os resultados do programa, portanto, são grandiosos e sua execução foi praticamente em tempo recorde. Há três anos, em 2022, quando foi lançado pelo governador Wilson Lima, a realidade era totalmente diferente. Hoje, a tecnologia LED já está implantada em todos os 61 municípios do interior e em 244 comunidades rurais, com os serviços sendo finalizados este mês em Coari. Ao todo, já foram instalados mais de 112,7 mil pontos de iluminação de LED.

Com o trabalho concluído, o Amazonas torna-se o primeiro estado brasileiro com iluminação pública 100% sustentável. Um feito que muito nos orgulha, pelos resultados alcançados e pela satisfação, pessoal e profissional, em ter acompanhado todos os passos desde o início.

O Ilumina+ é um projeto executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), pastas que administro. Como costumo dizer, é um programa que tem causado uma revolução silenciosa no interior.

Ao reduzir o consumo de energia elétrica, a iluminação eficiente gera economia para as prefeituras, permitindo que esses recursos sejam aplicados em outras políticas públicas essenciais. Ao mesmo tempo, o programa leva mais segurança e qualidade de vida para as comunidades, estimula o comércio local e transforma a rotina noturna das cidades do interior, que passam a ter ruas, praças e avenidas mais vivas e acolhedoras.

O programa simboliza o compromisso do estado com a transição para uma economia de baixo carbono, em sintonia com os acordos internacionais e as metas que o Brasil levará à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, em novembro. É a demonstração de que a Amazônia não é apenas o território onde os efeitos da crise climática são sentidos com maior intensidade — é também o lugar onde nascem as soluções.

É um programa totalmente alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, em especial o de número 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima. Também está em sintonia com as práticas de ESG, relacionadas ao meio ambiente, responsabilidade social e governança.

O Ilumina+ Amazonas é uma ação estratégica de desenvolvimento sustentável, que alia inovação tecnológica, responsabilidade ambiental e compromisso social.

Ao retirar 100 mil toneladas de CO₂ da atmosfera, o Amazonas reafirma seu papel na agenda climática. Mostra que é possível agir localmente e gerar impacto global, construindo um futuro mais limpo, seguro e equilibrado para as próximas gerações.

Marcellus Campêlo

(*) Marcellus Campêlo é engenheiro civil, especialista em Saneamento Básico e em Governança e Inovação Pública; exerce, atualmente, os cargos de secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano – Sedurb e da Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE.

Leia mais: Compromisso com a habitação no Amazonas

