Recebi, este mês, a Comenda Juscelino Kubitschek (JK), a mais alta distinção concedida pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), como reconhecimento nacional às políticas públicas habitacionais e urbanísticas desenvolvidas pelo Governo do Amazonas.

Os destaques, apresentados em evento no Rio de Janeiro, foram para os programas Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+) e Amazonas Meu Lar, comandados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgãos que administro.

A Comenda JK homenageia o legado do ex-presidente Juscelino Kubitschek, símbolo do desenvolvimento urbano no Brasil. É concedida a gestores públicos, profissionais e lideranças que se destacam nessa área. Meu nome foi indicado pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Amazonas (Creci-AM) e aprovado pelo Cofeci, entidades as quais agradeço imensamente pela homenagem. Faço menção especial ao presidente do Creci-AM, Paulo Carvalho, pelas palavras de reconhecimento ao trabalho realizado pelo Governo do Amazonas e sua importância para o fortalecimento da economia do estado.

A homenagem, antes de tudo, é motivo de gratidão e orgulho. Essa distinção não é apenas pessoal — ela simboliza o esforço coletivo de todos que acreditam no poder transformador da moradia digna e no impacto que o setor da habitação tem sobre a economia e a vida das pessoas. Representa o trabalho dedicado de profissionais de excelência da Sedurb e UGPE. Representa a determinação do governador Wilson Lima, que entende habitação como uma necessidade que vai além da moradia, agregando, no seu bojo, questões que são primordiais para as famílias, como saneamento básico, acesso aos serviços públicos, a lazer e qualidade de vida. Tudo isso num mesmo pacote.

Essa homenagem, portanto, se reveste de uma importância ainda maior, porque reconhece a capacidade dos programas na área habitacional influenciarem setores estratégicos, que movimentam a economia do estado, como a construção civil e o mercado imobiliário. São políticas públicas que englobam inclusão social, sustentabilidade, desenvolvimento urbano, além da geração de emprego e renda.

Os programas que receberam destaque nesse evento são exemplos do trabalho que vem sendo feito no Amazonas, para transformar o sonho da casa própria em realidade. O Amazonas Meu Lar, por exemplo, já beneficiou quase 29 mil famílias com soluções de moradia e regularização fundiária. O programa totaliza investimentos de R$ 4,7 bilhões, em parceria com o governo federal.

Uma de suas linhas de atendimento, o Subsídio Entrada do Meu Lar, já ajudou 1,5 mil famílias na aquisição de imóveis. O subsídio estadual garante a entrada do financiamento, recurso que tem sido fundamental para tirar muitas famílias do aluguel. O valor disponibilizado, que vai de R$ 20 mil a R$ 35 mil, dependendo da faixa de renda familiar, é um dos maiores concedidos no país, conforme levantamento realizado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM).

Coordenado pela Sedurb, o Amazonas Meu Lar é o maior programa habitacional da história do estado. É executado pela UGPE e pela Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), órgãos da Sedurb, além da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect).

Já o Prosamin+, coordenado pela UGPE, representa um passo além da habitação: o programa, que tem o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), reorganiza áreas degradadas, requalifica espaços urbanos e devolve à cidade regiões inteiras com infraestrutura moderna, saneamento básico e áreas de lazer.

O Prosamin+ está promovendo a requalificação urbanística de 340 mil metros quadrados ao longo do Igarapé do Quarenta, entre as comunidades Manaus 2000, na zona sul, e Sharp, na zona leste. O investimento total é de US$ 114 milhões, sendo US$ 80 milhões do BID, a serem pagos pelo Governo do Amazonas, e US$ 34 milhões de contrapartida estadual. O programa inclui habitação, saneamento básico, mobilidade urbana e infraestrutura.

Já reassentou mais de 1,7 mil famílias de áreas de risco de alagação. A meta é alcançar 2.580 famílias até 2027, com a construção de 808 unidades habitacionais e a concessão de demais soluções de moradia. O programa já entregou dois parques residenciais: General Rodrigo Otávio, em 2023, e Maués, em junho de 2025.

Os dois programas, na sua essência, valorizam os profissionais do mercado imobiliário, especialmente os corretores de imóveis, que desempenham papel fundamental nesse ecossistema. Cada nova moradia entregue, cada bairro requalificado, significa também mais trabalho e mais desenvolvimento para o setor, impactando a vida de milhares de trabalhadores.

Por isso, receber essa homenagem do Creci e Cofeci é um estímulo a continuar avançando. É a indicação de que estamos no caminho certo — construindo políticas públicas que geram impacto social, econômico e humano.

Agradeço a todos os que compartilham desse propósito e reforço o compromisso do Governo do Amazonas em seguir investindo em habitação, urbanismo e cidadania.

Marcellus Campêlo

*Marcellus Campêlo é engenheiro civil, especialista em Saneamento Básico e em Governança e Inovação Pública; exerce, atualmente, os cargos de secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano – Sedurb e da Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE*

