Iniciativa da Amazônia B com apoio do Grupo Samel promove inteligência emocional e equilíbrio nas escolas da Amazônia

Quando falamos em cultura de saúde e bem-estar, não se trata apenas da ausência de doenças, mas de práticas que fortalecem a inteligência emocional, a regulação das emoções e o cuidado integral com a vida. Essa é a essência do projeto Divertidamente, iniciativa da Amazônia B com apoio institucional do Grupo Samel, que já realizou duas ações este ano e dia 16 de outubro chega à Escola Estadual Cid Cabral da Silva, totalizando cerca de mil alunos beneficiados.

A proposta promove uma verdadeira imersão emocional por meio de estações temáticas. Os estudantes circulam por atividades como a Roda da Vida (autoconhecimento e equilíbrio entre áreas da vida), a estação Corpo em Movimento (integração entre atividade física e regulação emocional), vivências ligadas aos ODS, com foco em saúde e bem-estar (ODS 3), e o teatro imersivo, inspirado em práticas de mindfulness que trabalham atenção plena, escuta e empatia. Em conjunto, as estações oferecem aos jovens uma experiência prática para aprender a lidar com as próprias emoções e compreender o impacto disso em suas relações.

“A ciência da felicidade mostra que pessoas emocionalmente equilibradas são mais criativas, produtivas e resilientes. Isso reduz custos para o sistema de saúde e para as empresas, e gera cidades mais prósperas — cidadãos saudáveis constroem comunidades saudáveis”, afirma Bellmond Viga, diretor do Divertidamente.

Vozes dos estudantes

Os resultados aparecem nas falas e nas atitudes dos alunos que vivenciam o projeto.

“A minha escola recebeu o projeto Divertidamente, que foi bem eficiente, não só pra mim, mas pra todos os outros alunos. A gente aprendeu sobre autocontrole, autoconhecimento, sobre os nossos sentimentos. A gente aprendeu sobre adequação emocional. É uma experiência completamente diferente, até pro ensino médio, né? Porque é algo que a gente nunca esperou que fosse acontecer”, contou a jovem Beatriz Alves, aluna do Ensino Médio da escola Estadual Terezinha Almeida da Silva.

“Até mesmo hoje eu fiquei surpreso quando falaram que a gente ia ter uma programação como essa. O que eu vou guardar pra sempre, vou levar pra minha vida, claramente são muitas coisas, mas a principal de tudo foi controlar a minha ansiedade”, destacou Gustavo Henrique, estudante participante do projeto na escola Estadual Senador Petrônio Portela.

As falas refletem a transformação emocional que o Divertidamente desperta — um convite para que os jovens olhem para dentro, reconheçam suas emoções e desenvolvam empatia e equilíbrio em suas jornadas pessoais.

Professores como multiplicadores

Além das ações com os estudantes, o Divertidamente investe na formação de educadores. Em novembro, 80 professores da rede pública irão participar de uma capacitação presencial conduzida pelo professor Eduardo Farah, especialista em ética, neurociência e desenvolvimento humano no Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT), que é parceiro desse projeto.

“Para o INDT, é uma grande satisfação ser parceira da Amazônia B em iniciativas transformadoras como o projeto Divertidamente. Reconhecemos a urgência de desenvolver habilidades socioemocionais que promovam o bem-estar e fortaleçam a convivência em sociedade. Esse projeto responde diretamente a essa necessidade formativa ao oferecer workshops e oficinas de empoderamento, abordando temas essenciais como inteligência emocional, sustentabilidade, consciência corporal, entre outros. O mais inspirador é que o Divertidamente vai além do desenvolvimento dos alunos, ele também promove o crescimento e a capacitação dos professores, ampliando o impacto positivo na comunidade escolar, comenta Luana Lobão”, diretora de Inovação.

Inteligência emocional e prosperidade: uma nova métrica de progresso

Pesquisas internacionais indicam que políticas voltadas ao bem-estar emocional aumentam produtividade, reduzem violência e melhoram desempenho escolar. O Divertidamente entende o cuidado emocional como infraestrutura social — tão essencial quanto investimentos em educação formal e em desenvolvimento econômico.

“No fim, saúde e prosperidade caminham juntas — e tudo começa por nós, sendo elos de desenvolvimento social, urbano e econômico onde estamos inseridos na sociedade. O Divertidamente nasceu no coração da Amazônia para mostrar que cuidar das emoções é também cuidar do futuro”, ressalta Bellmond.

Viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, o projeto pode ser 100% patrocinado por empresas, sem custos para escolas ou governos, oferecendo retorno em posicionamento ESG e legado transformador para a região amazônica. O apoio institucional do Grupo Samel e a parceria com o INDT reforçam a integração entre saúde, educação e tecnologia na promoção do bem-estar coletivo.

(*) Com informações da assessoria

