O município de Roca Sales/RS enfrentou, nos anos de 2023 e 2024, uma das fases mais desafiadoras de sua história, marcada por intensas enchentes que devastaram bairros inteiros, afetando vidas, famílias e estruturas essenciais para o bem-estar da população. A dor das perdas materiais e humanas ainda ecoa na memória de todos que vivenciaram essa tragédia.

Diante desse cenário, surgiu a necessidade de reconstruir não apenas os espaços físicos, mas também o sentimento de pertencimento, de solidariedade e de cidadania. Foi nesse contexto que nasceu o projeto “Sementes da Reconstrução”, com o objetivo de unir Educação Fiscal, valorização da vida e consciência social.

Ainda é pouco reconhecer nacionalmente a sensibilidade do Grupo de Educação Fiscal do município de Roca Sales, formado por Camila Stieven Hünning, Lucilene Konrad Pedroso, Iara Beatriz Klein e Emerson dos Reis, que sentiram a necessidade de promover a conscientização dos estudantes e da comunidade sobre um tema tão relevante, mesmo em tempo de dor, com agradecimentos ao Secretário da Fazenda, João Eusébio de Azevedo, e também à Tamara Dentee e ao Grupo Estadual.

Por meio de ações educativas e simbólicas, o projeto busca mostrar aos estudantes e à comunidade como os recursos públicos — arrecadados por meio dos tributos — são essenciais para reerguer a cidade e garantir serviços públicos de qualidade e perenes mesmo em situações extremas e momentos de crise.

Ao mesmo tempo, promove uma reflexão sobre o papel de cada cidadão na construção de uma sociedade mais justa, participativa e resiliente, fortalecendo o senso de cidadania, solidariedade e responsabilidade social como sementes para um futuro mais justo, resiliente e participativo.

Plantar as “sementes da reconstrução” significa cultivar conhecimento, cidadania e esperança — preparando as novas gerações para cuidarem de sua cidade com responsabilidade, empatia e comprometimento.

As enchentes que atingiram Roca Sales trouxeram à tona não apenas os desafios de reconstrução física, como também a necessidade de resgate emocional, social e cidadão da comunidade.

Como diz o texto do cerimonial de homenagem às pessoas que partiram, “Hoje, o tempo parece caminhar mais devagar. O vento que passa toca nossos rostos com a lembrança…

E cada coração aqui pulsa saudade, amor e reverência.

Reunimo-nos para semear memória. Para transformar ausência em presença simbólica. Para fazer da dor, semente de reconstrução.

Esta cerimônia não é apenas uma homenagem— é um ato de amor coletivo. Aqui, cada nome lembrado é uma história viva. Cada flor entregue, um gesto de carinho. Cada olhar trocado, um elo de esperança. Que este espaço se torne um refúgio de paz e que as lembranças encontrem morada serena entre nós. Acolhemos com ternura cada familiar, cada amigo, cada pessoa aqui presente. Sejam bem-vindos a este momento de luz, memória e afeto.

Hoje, mais do que prestar uma homenagem, queremos eternizar o amor, a saudade e a esperança que seguem vivos em nossos corações.

Este é um momento de memória, de carinho e de profunda reverência. É também um gesto coletivo de solidariedade com as famílias e de respeito à dor que ainda ecoa em cada canto de Roca Sales. É um gesto de amor, um abraço silencioso que acolhe cada coração presente.

Aqui, as palavras silenciam para que a presença fale. O silêncio se torna homenagem. A lembrança vira semente. E a dor, mesmo imensa, encontra abrigo na solidariedade. E que cada gesto vivido aqui seja um tributo àqueles que partiram, e um conforto aos que ficaram.”

Augusto Cecílio – Auditor fiscal e professor

