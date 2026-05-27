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Comparar a realidade industrial paulista com a amazônica como se fossem iguais é ignorar o próprio mapa do Brasil

Antes de tudo, vale esclarecer que, enquanto São Paulo cresceu durante décadas amparado pela proximidade dos grandes mercados consumidores, pela melhor infraestrutura logística do país, pelos maiores investimentos públicos e privados e pela concentração do sistema financeiro nacional, o Amazonas sempre enfrentou isolamento geográfico, custos elevados de transporte e abandono estrutural da União. O Amazonas sempre foi o “patinho feio” do país.

Comparar a realidade industrial paulista com a amazônica como se fossem iguais é ignorar o próprio mapa do Brasil.

A Constituição de 1988 reconheceu essa desigualdade regional ao proteger a Zona Franca de Manaus como política permanente de desenvolvimento. A reforma tributária reafirmou expressamente a necessidade de preservação do diferencial competitivo da ZFM. Portanto, não há qualquer “favor” ao Amazonas. Há apenas o cumprimento da Constituição e da vontade soberana do Congresso Nacional.

O que a Fiesp chama de “distorção” é, na verdade, compensação constitucional. Sem incentivos robustos, poucas indústrias escolheriam produzir a milhares de quilômetros dos grandes centros consumidores, enfrentando custos logísticos infinitamente superiores aos do Sul e Sudeste. A Zona Franca existe porque o Brasil decidiu integrar a Amazônia à economia nacional sem destruir sua floresta.

A postura da Fiesp revela, mais uma vez, uma visão egoísta e concentradora de país. Setores que historicamente acumularam riqueza, infraestrutura, crédito, universidades, rodovias, portos e investimentos públicos agora se incomodam porque uma região historicamente esquecida conseguiu construir um modelo econômico capaz de gerar empregos e arrecadação.

É importante lembrar que o Sul e o Sudeste concentram renúncias fiscais, subsídios, financiamentos públicos e investimentos federais muito superiores ao custo atribuído à Zona Franca de Manaus. Durante décadas, bilhões foram direcionados para sustentar cadeias produtivas e infraestrutura nessas regiões sem que isso fosse tratado como “privilégio” ou “ameaça federativa”.

Quando os benefícios ficam no eixo econômico tradicional, chamam de política industrial. Quando chegam à Amazônia, chamam de “distorção”.

A Fiesp precisa entender que a Zona Franca não retira desenvolvimento de São Paulo. Ela apenas impede que o Amazonas permaneça condenado à pobreza e à dependência econômica. Além disso, o modelo cumpre papel ambiental estratégico ao manter empregos formais e atividade econômica legal em plena Amazônia, reduzindo pressões por desmatamento, garimpo ilegal e exploração predatória.

A tentativa de enfraquecer a ZFM não é apenas uma disputa tributária. É uma disputa sobre qual Brasil queremos construir: um país concentrado em poucas regiões ricas ou uma federação minimamente equilibrada, capaz de oferecer oportunidades também à Amazônia.

O Amazonas não pede privilégios. Exige respeito à Constituição, ao pacto federativo e ao direito de existir economicamente com dignidade. A Fiesp nem ninguém pode solapar esse direito.



Juscelino Taketomi é jornalista, colaborador do EM TEMPO e assessor especial na Assembleia Legislativa do Amazonas



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