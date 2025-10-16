Humaitá

Durante a ação, outro suspeito, de 26 anos, foi preso em flagrante no mesmo local, com drogas e uma pistola calibre .40, possivelmente a mesma utilizada na tentativa de homicídio.

Um homem de 32 anos foi preso, na quarta-feira (15), por tentativa de homicídio praticada no dia 23 de julho deste ano, em Humaitá, interior do Amazonas.

Prisões

Conforme o delegado Torquato Mozer, o crime de tentativa de homicídio ocorreu no conjunto Rio Madeira, bairro São Cristóvão, em Humaitá. A vítima foi um homem cuja idade não foi informada.

“Na ocasião, o autor atraiu a vítima para um local ermo, onde ambos estavam sozinhos, e efetuou um disparo de arma de fogo contra ela, que, felizmente, sobreviveu. A vítima conseguiu se deslocar até uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico”, detalhou o delegado.

Ainda segundo Mozer, o autor vinha sendo investigado desde o ocorrido e possui outras passagens pela polícia por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, além de ser apontado como integrante de uma organização criminosa.

“Na manhã de quarta-feira, com o apoio do DPI e da PMAM, deflagramos a operação e conseguimos êxito em localizar o infrator no bairro São Cristóvão, em Humaitá. No local, ele estava acompanhado de um segundo indivíduo, de 26 anos”, informou o delegado.

Durante a abordagem, o segundo suspeito foi flagrado com drogas fracionadas e uma pistola calibre .40. Ele também possui antecedentes criminais por delitos semelhantes.

“Na ocasião, cumprimos o mandado de prisão preventiva em nome do autor de 32 anos, pela tentativa de homicídio. Ambos foram autuados em flagrante pela posse de drogas e da arma de fogo”, explicou Mozer.

Procedimentos

Os dois suspeitos responderão pelos crimes de tentativa de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Ambos permanecerão à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria