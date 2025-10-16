Com o avanço da tecnologia, os golpes online se tornaram cada vez mais comuns. Criminosos utilizam links e arquivos falsos para roubar dados pessoais e até invadir dispositivos. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) emitiu um alerta à população e listou medidas de prevenção para evitar cair nessas armadilhas, principalmente em redes sociais como o WhatsApp.
De acordo com a delegada Grace Jardim, diretora de Comunicação da PC-AM, os crimes mais frequentes envolvem links maliciosos e arquivos ZIP ou PDF falsos enviados por golpistas para captar vítimas.
“Criminosos enviam links para páginas falsas que coletam senhas, dados pessoais e bancários, ou instalam programas maliciosos que comprometem o aparelho”, explica a delegada.
No caso de arquivos, a dinâmica é semelhante: os golpistas usam pastas ZIP ou PDFs falsos para esconder programas que podem conter vírus ou permitir acesso indevido a informações pessoais.
Como se proteger de golpes com links e arquivos
Golpes com links
A delegada recomenda:
- Desconfie de links desconhecidos ou com conteúdo duvidoso.
- Confirme com o remetente antes de clicar.
- Nunca informe senhas ou dados pessoais por links.
- Verifique o endereço URL antes de acessar qualquer página.
- Mantenha o aparelho e os aplicativos atualizados.
Golpes com arquivos
- Não abra arquivos de origem desconhecida sem confirmar a procedência.
- Use antivírus atualizado e evite abrir arquivos direto no celular.
- Se abrir um arquivo suspeito, desconecte o aparelho da internet e faça uma varredura de segurança.
O que fazer se for vítima de golpes online
Caso alguém seja vítima, a PC-AM orienta registrar Boletim de Ocorrência (BO) em qualquer unidade policial. Para casos mais graves, a pessoa deve procurar a Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos (Dercc), localizada na sede da Delegacia Geral (DG), Avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste.
