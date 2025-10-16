Alerta

PC-AM orienta população sobre golpes com links e arquivos falsos e ensina como se proteger.

Com o avanço da tecnologia, os golpes online se tornaram cada vez mais comuns. Criminosos utilizam links e arquivos falsos para roubar dados pessoais e até invadir dispositivos. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) emitiu um alerta à população e listou medidas de prevenção para evitar cair nessas armadilhas, principalmente em redes sociais como o WhatsApp.

De acordo com a delegada Grace Jardim, diretora de Comunicação da PC-AM, os crimes mais frequentes envolvem links maliciosos e arquivos ZIP ou PDF falsos enviados por golpistas para captar vítimas.

“Criminosos enviam links para páginas falsas que coletam senhas, dados pessoais e bancários, ou instalam programas maliciosos que comprometem o aparelho”, explica a delegada.

No caso de arquivos, a dinâmica é semelhante: os golpistas usam pastas ZIP ou PDFs falsos para esconder programas que podem conter vírus ou permitir acesso indevido a informações pessoais.

Como se proteger de golpes com links e arquivos

Golpes com links

A delegada recomenda:

Desconfie de links desconhecidos ou com conteúdo duvidoso.

Confirme com o remetente antes de clicar.

Nunca informe senhas ou dados pessoais por links.

Verifique o endereço URL antes de acessar qualquer página.

Mantenha o aparelho e os aplicativos atualizados.

Golpes com arquivos

Não abra arquivos de origem desconhecida sem confirmar a procedência.

Use antivírus atualizado e evite abrir arquivos direto no celular.

Se abrir um arquivo suspeito, desconecte o aparelho da internet e faça uma varredura de segurança.

O que fazer se for vítima de golpes online

Caso alguém seja vítima, a PC-AM orienta registrar Boletim de Ocorrência (BO) em qualquer unidade policial. Para casos mais graves, a pessoa deve procurar a Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos (Dercc), localizada na sede da Delegacia Geral (DG), Avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste.

