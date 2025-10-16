Crescimento

Com avanço de 6,9% em agosto, o estado supera grandes centros e reforça seu potencial com apoio de hotéis, restaurantes e serviços de transporte.

Mais uma vez, o Amazonas se destaca como cenário turístico, e o Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), tem impulsionado o setor, com resultados que já começam a aparecer. Em agosto de 2025, as atividades turísticas do estado cresceram 6,9%, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, ficando em segundo lugar no país, atrás apenas do Rio de Janeiro (2,5%).

Segundo presidente da Amazonastur, Marcel Alexandre, esse avanço mostra a recuperação do setor e coloca o Amazonas à frente de grandes centros turísticos como São Paulo, Paraná e Minas Gerais, que registraram retração no mesmo período.

“Estamos muito felizes, porque estamos colhendo os frutos de um trabalho intenso. Nosso estado foi o segundo do Brasil em crescimento das atividades turísticas, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro. Superamos grandes potências como São Paulo, Paraná e Minas Gerais, e isso mostra que o Amazonas está construindo uma nova história no cenário nacional”, destacou o presidente.

O crescimento foi impulsionado por hotéis, restaurantes, serviços de buffet e transporte, refletindo o aumento de visitantes e a maior movimentação turística. A atuação da Amazonastur, por meio de campanhas de divulgação, participação em feiras e fortalecimento de roteiros que destacam a natureza e a cultura amazônica, contribuiu diretamente para esse resultado positivo.

Esses números reforçam o Amazonas como um destino turístico de destaque no país, com forte potencial de crescimento e consolidação da economia de serviços voltada ao turismo.

