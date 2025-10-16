Imunização

Campanha foca em crianças e adolescentes menores de 15 anos, com vacinas gratuitas no SUS.

Como parte das ações para ampliar a cobertura vacinal, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) mobiliza os municípios para o Dia D da campanha nacional de multivacinação, neste sábado (18/10). A abertura oficial será em Parintins, a 369 km de Manaus, coordenada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Segundo a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, a campanha foca na atualização vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos. “As vacinas são gratuitas no SUS, estão disponíveis e salvam vidas. Pais e mães devem verificar quais doses ainda faltam e levar seus filhos às unidades de saúde”, alertou.

O evento de abertura ocorrerá no ginásio do Colégio Nossa Senhora do Carmo, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Parintins (Semsa), com a presença de autoridades e equipes de vacinação. Cada município planeja e executa a campanha conforme suas necessidades, seguindo orientações do Ministério da Saúde.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, reforça que manter a vacinação em dia é essencial para evitar o retorno de doenças já controladas. Durante a campanha, também serão intensificadas ações para adolescentes de 15 a 19 anos, com foco em vacinas contra HPV, influenza e reforço da imunização contra sarampo para pessoas de 1 a 59 anos.

A gerente de imunização da FVS-RCP, Angela Desirée, destaca o papel das famílias: “Pais e responsáveis devem levar crianças e adolescentes até as unidades de saúde. Todas as vacinas estão disponíveis e atualizadas”.

Dia D da Multivacinação

A campanha abrange todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, com foco no resgate de doses em atraso de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Entre os imunizantes aplicados estão: Poliomielite inativada (VIP), Pentavalente, Tríplice Viral, Febre Amarela, HPV e Meningocócica ACWY.

A coordenadora de Vigilância em Saúde da Semsa Parintins, Elaine Pires, reforça: “O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação e garantir proteção contra doenças graves e até fatais”.

Quem pode se vacinar

Crianças e adolescentes menores de 15 anos que ainda não completaram o esquema vacinal. É necessário apresentar caderneta de vacinação e CPF do menor.

Leia mais:

‘Dia D’ de vacinação em 274 pontos de imunização em Manaus