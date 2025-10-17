programação cultural

Evento gratuito reúne produções regionais, nacionais e internacionais em Manaus, com parceria da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

O Cine Casarão Festival será realizado a partir desta quinta-feira (16) até domingo (19) no Centro Cultural Casarão de Ideias (CCCI), no centro de Manaus. A terceira edição do evento reúne produções regionais, nacionais e internacionais, com entrada gratuita, e conta com a parceria da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

A programação será dividida em três partes: mostras internacionais, exibições de curtas regionais e sessão ao ar livre no centro histórico de Manaus.

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

A primeira etapa traz longas da Mostra Internacional de Cinema:

“A Sombra do Meu Pai” – quinta (16), às 17h

– quinta (16), às 17h “Yunan” – sexta (17), às 16h

– sexta (17), às 16h “Maya, Me Dê Um Título” – sábado (18), às 16h

Essas sessões reforçam o compromisso do festival em conectar o público local com produções premiadas e novos olhares do cinema contemporâneo.

Sessão Cine Set de Curtas Regionais

A segunda parte é a Sessão Cine Set de Curtas, em parceria com o portal Cine Set. Serão exibidas produções do Pará, Acre, Amazonas e Rondônia, valorizando o audiovisual amazônico e seus realizadores. As sessões acontecem às 18h, de quinta a sábado, e no domingo haverá uma homenagem ao cineasta Roberto Kahane, falecido no início deste mês.

Exibição ao ar livre encerra o festival

Para encerrar, a Rua Barroso receberá, no domingo (19), às 19h30, a exibição ao ar livre do longa “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro. Parte do filme foi gravada no Amazonas, e o enredo apresenta um Brasil quase distópico, onde uma idosa embarca em uma jornada pelos rios amazônicos para realizar seu último desejo.

Serviço e informações

A programação completa está disponível no Instagram do Casarão de Ideias (@casaraodeideias). Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos uma hora antes de cada sessão.

O Cine Casarão Festival é realizado por meio da Lei Rouanet, com patrocínio do Banco Itaú, Eneva, Cigás e Bemol, e apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal – União e Reconstrução.

