Cultura

A noite também reforçou a conexão entre os itens oficiais e a torcida encarnada

O Sambódromo de Manaus recebeu, na noite de sábado (16/05), mais uma edição do Curral do Garantido, desta vez com a “Noite da Celebração Folclórica”, evento que reuniu itens oficiais, artistas e torcedores encarnados em uma exaltação à cultura popular amazonense.

Promovida pelo Movimento Amigos do Garantido (MAG), a noite transformou o sambódromo em um espaço de celebração das tradições do Festival de Parintins, reunindo apresentações musicais, performances dos itens oficiais e participação intensa da torcida vermelha e branca.

O público acompanhou shows de Itamar Benarroz, Márcia Novo, Robson Júnior, Julieta Câmara, Leonardo Castelo e Luciano Araújo, além das apresentações da Batucada do Garantido, da torcida oficial Comando Garantido e do grupo Garantido Show.

A programação homenageou os personagens que compõem o universo do Boi Garantido e antecipou elementos que estarão presentes na arena do Bumbódromo durante o Festival de Parintins 2026. O público acompanhou apresentações da Batucada, shows dos levantadores oficiais e performances dos itens, em uma noite marcada pela valorização do folclore amazonense.

Além da celebração cultural, a noite também reforçou a conexão entre os itens oficiais e a torcida encarnada, que acompanhou as apresentações cantando as toadas do boi do início ao fim.

Programação do Ensaio dos Bumbás:

23 de maio – Bar do Boi Caprichoso

5 de junho – Curral do Garantido

13 de junho – Bar do Boi Caprichoso

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