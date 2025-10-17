Limpeza Pública

Obra integra plano de resíduos sólidos, garante segurança ambiental e transformará lixo em biometano e energia solar.

O prefeito de Manaus, David Almeida, apresentou nesta sexta-feira (17) as obras do primeiro aterro sanitário do Estado do Amazonas, localizado no quilômetro 19 da rodovia AM-010. A estrutura é moderna e totalmente adequada às normas ambientais vigentes.

Acompanhado do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Renato Junior; do secretário municipal de Limpeza Urbana, Sabá Reis; do secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Fransuá Matos; do juiz Moacir Pereira Batista, titular da Vara Especializada do Meio Ambiente (Vema), além de vereadores e outros secretários, o prefeito vistoriou as obras e destacou a importância do empreendimento para o futuro sustentável da cidade.

O projeto faz parte do Plano Municipal de Resíduos Sólidos e cumpre integralmente a Resolução nº 430 do Conama, com tecnologias de ponta no tratamento de resíduos sólidos, impermeabilização do solo e reaproveitamento de recursos.

“Quando assumimos a prefeitura, encontramos o aterro controlado à beira do colapso. Hoje, estamos entregando uma nova realidade: o primeiro aterro sanitário do Amazonas, construído dentro de todas as normas ambientais e com as técnicas mais modernas do país. É o início de um novo tempo para a cidade, que passa a tratar seus resíduos de forma responsável e sustentável”, afirmou David Almeida.

A obra é resultado de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Prefeitura, o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) e o Poder Judiciário, homologado após a correção das irregularidades históricas relacionadas ao manejo de resíduos. O investimento é privado, feito pelas empresas que já atuam no setor de limpeza urbana, enquanto a prefeitura mantém propriedade e controle da área.

Estrutura moderna e sustentável

O aterro ocupa 67 hectares, divididos em quatro células operacionais, cada uma com quase cinco hectares e investimento estimado entre R$ 20 e 25 milhões. O solo terá quatro camadas de impermeabilização — geocomposto bentonítico (GCL), geomembrana de polietileno de alta densidade, geotêxtil RT-14 e argila compactada — protegendo o lençol freático e garantindo durabilidade.

O empreendimento terá ainda uma nova lagoa de chorume, com tratamento avançado de efluentes. O chorume tratado será reaproveitado internamente para hidrossemeadura e umedecimento de vias, reforçando o conceito de economia circular.

A previsão é que o aterro comece a funcionar em fevereiro de 2026, com vida útil estimada em 20 anos.

Sustentabilidade e energia limpa

O biogás gerado pela decomposição dos resíduos será convertido em biometano, capaz de abastecer até 80 veículos por dia, incluindo caminhões coletores e ônibus. Além disso, a prefeitura planeja instalar painéis solares no antigo aterro, gerando 1 megawatt, suficiente para abastecer quase 10 mil residências.

Segundo David Almeida, essas iniciativas transformam um passivo ambiental em fonte de energia limpa e consolidam Manaus como referência em sustentabilidade na região Norte.

O projeto também integra o plano de descarbonização da prefeitura, que já garantiu R$ 500 milhões em créditos de carbono à cidade, graças às ações de preservação ambiental e às ecobarreiras que evitam que aproximadamente 300 toneladas de lixo cheguem ao rio Negro.

Reconhecimento e legado

O novo aterro é considerado um dos mais modernos do país e já atrai visitantes como pesquisadores e especialistas interessados no modelo sustentável implementado.

“Essa é uma das maiores obras que o prefeito David Almeida vai deixar para a cidade. Pela primeira vez, Manaus terá um aterro que cumpre todas as normas ambientais e garante o tratamento correto do chorume. É um legado histórico”, destacou o secretário de Limpeza Urbana, Sabá Reis.

O juiz Moacir Batista reforçou que o projeto está em total conformidade com a legislação ambiental. O vice-prefeito Renato Junior afirmou que a obra representa um passo decisivo para uma Manaus mais limpa, moderna e sustentável.

“Nunca o Amazonas teve um aterro sanitário. É um marco histórico. Estamos cumprindo todas as regras ambientais, e esse trabalho já é referência nacional”, concluiu o prefeito David Almeida.

