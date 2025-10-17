PMAM

Maior apreensão histórica de entorpecentes ocorreu em Manacapuru; COE lidera combate ao tráfico no estado.

De janeiro a setembro de 2025, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu 22 toneladas de entorpecentes em ações na capital e no interior do estado. O número representa um aumento de 56% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram apreendidas 14,1 toneladas. Os municípios com maior volume de apreensões incluem Manacapuru, Manaus, Iranduba, Fonte Boa e Santa Isabel do Rio Negro.

Maior apreensão da história do Amazonas

Em 1º de junho, a Companhia de Operações Especiais (COE) realizou a maior apreensão de drogas do estado em uma única ocorrência: 6,5 toneladas de entorpecentes. A operação contou com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas (FICCO/AM), da Polícia Federal (PF/AM) e da DIRANDRO do Peru, próximo a Manacapuru, a 68 km de Manaus.

Além das drogas, foram apreendidos sete fuzis, duas metralhadoras, uma lancha com seis motores, 5.698 munições, 102 carregadores, um lançador de granadas, dois celulares e R$ 2,5 mil em espécie.

Unidades que mais se destacaram

A COE lidera as apreensões neste ano, seguida pelo 5º Grupamento de Polícia Militar (GPM) de Fonte Boa, Rocam, 1º GPM de Anori e Força Tática. O coronel PM Klinger Paiva, comandante-geral da PMAM, destacou que o sucesso das operações resulta de estratégias de combate ao tráfico, inteligência policial e apoio da população, além de ações conjuntas com PC-AM, SSP-AM, PF e Exército.

“Estamos atuando em todas as frentes para interceptar as rotas do tráfico. Informações de inteligência e denúncias da população subsidiam nossas operações para proteger o estado”, afirmou o coronel.

Detalhamento das drogas apreendidas

Das 22 toneladas de drogas apreendidas em 2025, aproximadamente:

11,9 toneladas de maconha tipo skunk

5,2 toneladas de maconha comum

4,4 toneladas de cocaína

500 kg de oxi, ecstasy, haxixe e outras variações

As operações reforçam o compromisso da PMAM em combater o tráfico e aumentar a segurança em todo o Amazonas.

