Nomes diferentes

Estrangeiro admitiu ter utilizado documento brasileiro falso para obter benefícios sociais

A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (17/10), um homem pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, no posto avançado da PF localizado no município de São Gabriel da Cachoeira/AM.

A ação ocorreu quando o homem compareceu ao posto para solicitar a emissão de Carteira Nacional de Estrangeiro para seus filhos menores de idade. Durante o atendimento, os policiais constataram que ele portava dois documentos de identificação distintos, um colombiano e outro brasileiro, ambos aparentemente autênticos, porém com nomes diferentes.

Diante da inconsistência, o homem foi ouvido e, após ser informado de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio e de ser assistido por advogado, admitiu ser de nacionalidade colombiana. Ele admitiu ainda ter obtido um Registro Geral (RG) brasileiro com o objetivo de acessar benefícios concedidos pelo Governo Federal.

Após os procedimentos de praxe na Polícia Federal, o preso foi encaminhado à disposição da Justiça Federal.

(*) Com informações da assessoria