Evento acontecerá no Centro de Convenções Vasco Vasques e reunirá líderes empresariais

Manaus sediará, nos dias 27 e 28 de novembro, a 22ª edição do Congresso Amazônico de Recursos Humanos (CONAMARH). Promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Amazonas (ABRH-AM), o evento acontecerá no Centro de Convenções Vasco Vasques e reunirá líderes empresariais, especialistas e profissionais de RH para discutir estratégias inovadoras, práticas de gestão progressivas e insights valiosos que capacitam os líderes a enfrentarem os desafios do futuro do trabalho na Amazônia

Com o tema “Seja Disruptivo, Viva La Vida”, o congresso vai debater as tendências, desafios e oportunidades que impactam o futuro do trabalho, com foco na Amazônia e nas transformações globais no mundo corporativo. A programação inclui palestras com nomes de destaque no cenário nacional e internacional, além de uma exposição gratuita de produtos e serviços voltados à área de gestão de pessoas.

“O CONAMARH é o maior evento de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos da Amazônia. Neste congresso apresentaremos as melhores práticas de gestão de pessoas do Brasil por meio de palestras incríveis com os mais renomados profissionais da área. Além do congresso, teremos a Expo ABRH-AM, com apresentação de produtos e serviços de excelência para melhorar a gestão de benefícios nas organizações”, afirma o presidente executivo da ABRH-AM, Francisco de Assis das Neves Mendes.

O evento terá três espaços gratuitos na EXPO, onde cada um será dedicado a uma experiência voltada a temas atuais para o RH. O espaço “Seja Disruptivo” contará com apresentações interativas de tecnologia, start-up e inteligência artificial. O espaço “Viva LaVida” contará com atividades relaxantes como Meditação, Aromaterapia e Tai Chin Chan. Enquanto o CONAMARH TALKS será o espaço gratuito de palestras com temas atuais como Inovação no RH, diversidade e inclusão, produtividade no trabalho e sustentabilidade e ESG.

O evento na plenária trará temas atuais, como inteligência artificial, liderança disruptiva, diversidade, cultura organizacional,remuneração do futuro e inovação em RH.

Confira a programação da plenária do 22º CONAMARH

DIA 27:

14h05 – Tatiane Tiemi – Empresas que Transformam Vidas: O Poder da Cultura Disruptiva

15h25 – Gui Marback – Cultura Organizacional

16h10 – Cíntia Lima – Liderança Viva para um Mundo em Movimento

16h45 – Milton Marinho – A Remuneração do Futuro

18h05 – Cyndia Bressam – Business Partner de RH: entre a estratégia de negócios, a curadoria de pessoas e o fortalecimento dos indicadores.

18h50 – Cleidson Pereira (ABTD) – Menos correria, mais aprendizado

19h35 – Cris Kerr (CKZ) – Cultura organizacional livre de assédio

DIA 28

No segundo dia, às 13h45, o destaque fica para o português Pedro Ramos, com a palestra Liderança Disruptiva. Outros temas incluem:

14h30 – Diego Martins – Diego Martins – A coragem de ser humano: o novo nome da liderança

15h45 – Mirian Cardoso (NTS) – A disrupção das mulheres no setor de Óleo & Gás

16h20 – Neidy Cristo (ABRH-ES) – A revolução do olhar feminino na gestão

17h05 – Silvana Aquino – Sou filha da Amazônia: Liderança Ancestral

17h40 – Durval Braga – A economia do bem

18h45 – JP Coutinho – Um Novo RH para a Era da IA

19h30 – Edu Santos – Capital Mental: O diferencial humano na era da Inteligência Artificial

20h05 – Maryana com Y – Inteligência Humorcional

Feira gratuita

Além das palestras pagas, o CONAMARH oferecerá ao público acesso gratuito à Expo ABRH-AM, uma feira com 64 estandes de empresas expositoras. O espaço contará ainda com praça de alimentação,além de salões que variam de 150m² a 420m², preparados para receber visitantes com conforto e segurança.

Os ingressos para as palestras estão disponíveis para compra pelo site Sympla através do link https://www.sympla.com.br/evento/22-conamarh-2025/2732552

Já para a visitação da feira, não é necessário realizar inscrição. Basta comparecer ao local nos dias do evento.

