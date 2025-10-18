Grandes proporções

Incêndio também atingiu uma oficina mecânica ao lado do depósito

O depósito de uma fábrica de colchões localizada no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, pegou fogo. O incêndio de grandes proporções começou por volta das 5h40 deste sábado (18).

O sinistro também atingiu uma oficina mecânica ao lado do depósito, que fica na rua Paraíso Tropical. Os estabelecimentos tiveram perda total pois o material que estava queimando era altamente tóxico.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que segue atuando em operação de rescaldo na rua Paraíso Tropical. Não houve vítimas e as causas do incêndio serão apuradas.