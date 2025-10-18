Agreste

Lista de passageiros tinha mais de 30 pessoas

Um acidente de ônibus matou 15 pessoas, sendo 11 mulheres e quatro homens, na noite de sexta-feira (17), após um ônibus perder o controle e tombar no município de Saloá, no Agreste de Pernambuco. De acordo com informações iniciais, outras 17 pessoas ficaram feridas, duas em estado grave.

Segundo PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista do ônibus perdeu o controle da direção, o que fez o veículo invadir a contramão e atingir rochas à margem da rodovia. Em seguida, o ônibus retornou ao sentido da pista, colidiu contra um barranco de areia e tombou.

O acidente foi registrado por volta das 19h45, no km 126,9 da BR-423. O HRDM (Hospital Regional Dom Moura) informou que recebeu 17 pacientes vítimas do acidente. Entre os atendidos, dois pacientes estão em estado grave e seguem sob cuidados intensivos da equipe médica. Os demais permanecem em observação na unidade, recebendo todo o suporte necessário.

O motorista do veículo, que teve ferimentos leves e realizou o teste do bafômetro com resultado normal, foi encaminhado para atendimento e posteriormente à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns (PE).

(*) Com informações da CNN Brasil