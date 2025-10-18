"O Poderoso chefão"

Modelo Jacob & Co Opera Godfather tem ouro rosa, 148 diamantes e toca trilha do clássico filme. Neymar também possui um exemplar

Um relógio de milhões! O jogador Vinicius Jr. exibiu um de seus acessórios que impressiona pelo valor: Um relógio avaliado em R$ 3 milhões. Trata-se um Jacob & CO Opera Godfather Diamond Barrels. Feita em parceria com a Paramont, ele tem a função de tocar a música tema do filme “O Poderoso chefão” com 120 notas e um turbilhão de eixo triplo. O atacante do Real Madrid mostrou neste sábado (18), a peça nas redes sociais. Uau!

O design do relógio evoca o drama e o glamour da família criminosa ítalo-americana retratada no filme. A caixa é feita de ouro rosa 18k e tem 49 mm de diâmetro, dando-lhe uma presença substancial no pulso, e cravejada com 148 diamantes lapidados em baguete, aumentando o apelo luxuoso, além de barris cravejados de diamantes.

O relógio do brasileiro e atual atacante do Real Madrid possui dois cilindros cravejados com diamantes que reproduzem a música. O valor na em uma boutique online chega a custar R$ 3 milhões. O jogador Neymar tem um idêntico.

*Com informações do Extra

