Susto

Um incêndio destruiu parte da residência do atacante Vinícius Júnior, em Madrid, na manhã desta quinta-feira (9).

Segundo informações da emissora espanhola Telemadrid e do Corpo de Bombeiros, o fogo pode ter sido provocado por uma pane elétrica. Vinícius não estava na casa, pois se encontra em Seul para o amistoso da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul, marcado para sexta-feira (9).

De acordo com as autoridades, o incêndio começou na sauna elétrica localizada no porão da mansão, que ficou completamente destruída. A fumaça se espalhou pelos dois andares do imóvel. Bombeiros Comunitários e a polícia de Madrid conseguiram controlar as chamas, e não há registro de feridos.

Vale lembrar que, há cinco dias, a influenciadora Virginia Fonseca esteve na mesma sauna durante uma visita a Madrid e publicou fotos acompanhada de amigas.

#ÚLTIMAHORA El futbolista no se encontraba en su vivienda en el momento del sucesohttps://t.co/MlDzxxppIO — Telemadrid (@telemadrid) October 9, 2025

Pedido de desculpas a Virginia Fonseca

Na quarta-feira (8), Vinícius Júnior pediu desculpas publicamente a Virginia Fonseca, após o vazamento de conversas com outra mulher e rumores sobre um possível romance com a influenciadora.

Em texto publicado nos stories do Instagram, o jogador admitiu que “se descuidou” e ressaltou que, embora não fossem oficialmente um casal, existia uma conexão sincera entre eles.

Trecho da mensagem de Vinícius:

“Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente vivi uma situação que me fez olhar pra dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir.

A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes.

Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madrid pra me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só pra estar comigo.

Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei e a decepcionei.

Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito.”

Contexto da polêmica

A modelo Day Magalhães, 26, foi apontada como pivô do término do relacionamento entre Virginia Fonseca e Vinícius Júnior, 25. Na última terça-feira (7), conversas íntimas entre ela e o jogador foram divulgadas pelo jornalista Léo Dias.

Segundo relatos, os dois trocavam mensagens e ligações há meses, inclusive após Virginia retornar de Madrid. A divulgação dos prints gerou grande repercussão nas redes sociais e levou ao fim do affair, confirmado pela própria influenciadora.

(*) Com informações da CNN Brasil

