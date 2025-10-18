Comando Vermelho

Sete suspeitos foram presos em operação que causou prejuízo de R$ 15 milhões ao tráfico

Uma ação da Polícia Civil descobriu, na quinta-feira (16), um laboratório de refino e endolação (o processo de pesagem e embalo) de drogas do Comando Vermelho em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Sete suspeitos da facção foram presos e cerca de 200 quilos de cocaína e nove quilos de maconha foram apreendidos no local. De acordo com a corporação, essa é a maior apreensão de entorpecentes já registrada na região, com uma estimativa de mais de R$ 15 milhões de prejuízo ao tráfico. O trabalho foi realizado por agentes da 123ª DP (Macaé), com apoio de peritos do Instituto Criminal Carlos Ébole (ICCE) de Macaé.

Uma grande estrutura de produção foi encontrada pelos agentes no local, incluindo liquidificadores, peneiras, balanças de precisão, bobinas de plástico, cadernos de anotações, celulares e adesivos de identificação das drogas com nomes de comunidades exploradas pela facção. Também foram apreendidas 40 ampolas de hemitartarato de norepinefrina monoidratada, substância comumente usada no processo químico de refino da cocaína.

Foram presos no interior do imóvel Deivid de Souza da Silva, Carlos Alexandre dos Santos, Matheus Victor Lima da Silva Rocha, Yago Augusto de Farias Santos, Gilberto Alves dos Santos, Mikael de Freitas Muniz e Marcos Paulo Nascimento Batista, responsáveis pelo refino e embalo das substâncias ilícitas. Eles foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. De acordo com a Polícia, a maioria possui anotações criminais anteriores. Gilberto Alves, por exemplo, tinha um mandado de prisão em aberto por extorsão mediante sequestro. Durante o cerco, os policiais foram atacados por um dos homens, que foi rapidamente contido.

*Com informações do Extra

Leia mais:

Casal executado dentro de carro na madrugada deste sábado