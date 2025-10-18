Belford Roxo

Corpos foram encontrados na Estrada da Prata, após o veículo colidir com um muro

Um casal foi morto a tiros dentro de um carro na Estrada da Prata, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo, Baixada Fluminense, na madrugada deste sábado (18). Segundo o 39º Batalhão de Polícia Militar, o veículo em que Lucas Augusto de Souza e Fabiana Evelyn da Silva Gonçalves estavam foi encontrado colidido em um muro por volta das 4h50 da manhã, quando agentes chegaram ao local. Nas redes sociais, circulam imagens que mostram furos de bala nas janelas do carro.

Acionada, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizou perícia no local por volta das 6h. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

*Com informações do Extra

