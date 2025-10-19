OPORTUNIDADE

Candidatos devem comparecer a postos do Sine Manaus com documentos originais e currículo atualizado

Publicado em 19 de outubro de 2025

Por Em Tempo*

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 311 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda–feira (20), de 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para participar da pré–seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373–A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

VAGAS NOVAS – 81

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar os clientes de forma cordial e atenciosa; realizar o atendimento e auxiliar na escolha do cardápio; registrar os pedidos, auxiliar na montagem e organização das mesas; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – executar serviços de limpeza; substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

50 vagas – Auxiliar de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de carga e descarga; realizar a conferência das cargas recebidas na doca, armazenagem e separação de produtos e materiais; organizar e manter o estoque da empresa dentro das políticas internas; identificar produtos não conformes entre demais atividades pertinentes a função.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em compras de medicamentos e possuir documentação completa;

Atividades – analisar as compras de materiais, equipamentos, matérias-primas e serviços, realizar cotação e negociação com fornecedores, emitir pedidos e acompanhar o fluxo de entrega para cumprimento de todas as condições negociadas.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar entregas, ajudar a organizar e carregar no caminhão e atender as demandas de acordo com a ocupação.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – registrar mercadorias, receber pagamentos, emitir notas fiscais e troco, abrir e fechar o caixa, além de atender aos clientes.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 18, NR 35 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar pedreiros, carpinteiros, armadores e outros profissionais na execução de tarefas diversas, auxiliar na preparação e organização do canteiro de obras, limpeza, retirada de entulho, organização de materiais, zelar pela conservação de ferramentas e equipamentos.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – organizar e preparar o local de trabalho na obra; construir fundações e estruturas de alvenaria; aplicar revestimentos e contrapisos.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar tarefas manuais e de suporte em canteiros de construção, como carregar e descarregar materiais, misturar cimento e areia, auxiliar pedreiros e outras equipes e limpar e organizar o local de trabalho.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

4 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Oeste, ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades – atendimento ao cliente.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

4 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Oeste, ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na preparação de massas, assar pães e outros produtos, embalar e etiquetar mercadorias, abastecer balcões, organizar estoques e manter a limpeza do local de trabalho.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas – Frentista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – abastecer veículos, prestar serviços de manutenção básica como limpeza de vidros, verificação de níveis de óleo e ar, e realizar serviços adicionais como troca de óleo e calibragem de pneus.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Tapeceiro de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – revestir móveis estofados como sofás e cadeiras, fazer restaurações, criar moldes, cortar e costurar tecidos e couros, e cuidar da montagem das estruturas, molas e enchimentos.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática avançada, disponibilidade de horário, experiência com gestão de pessoas e possuir documentação completa;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprir todo o procedimento necessário.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

INDÚSTRIA – 145

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande – MT e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

25 vagas – Alimentador de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Promissão-SP e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

30 vagas – Auxiliar de Produção – Eletroeletrônico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de TBO, NR 12 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

40 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Ajuricaba, Alvorada, Aliança com Deus, Amazonino Mendes, Armando Mendes, Bairro da Paz, Braga Mendes, Betânia, Cachoeirinha, Campo Dourado, Castanheira, Cidade de Deus, Colônia Oliveira Machado, Compensa, Coroado, Crespo, Dom Pedro, Educandos, Gilberto Mestrinho, Grande Vitória, Japiim, João Paulo, Lírio do Vale, Monte das Oliveiras, Morro da LIberdade, Nova cidade, Nova Esperança, Nova Vitória, Núcleo 15 e 16, Osvaldo Frota, Ouro Verde, Parque 10, Parque das Nações, Petrópolis, Planalto, Redenção, Riacho Doce, Santa Luzia, Santo Agostinho, Santo Antônio, São Francisco, São Jorge, São José, São Lázaro, São Raimundo, Tancredo Neves, Terra Nova,

Vila da Prata, Zumbi e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar, conferir e ser responsável pelo controle e a localização do estoque físico; realizar o controle dos materiais, bem como o armazenamento adequado; fazer a assistência entre carga e descarga de materiais; fazer o lançamento da movimentação de entrada e saída acompanhado com a nota fiscal.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

SERVIÇO – 82

1 vaga – Pintor de Edifícios

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparação de superfícies, a aplicação de tintas e vernizes em paredes, tetos, portas e janelas, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – inspecionar e realizar manutenções em veículos metroferroviários; realizar medições e testes em peças, componentes e em veículos metroferroviários; reformar veículos e manobrar equipamentos; programar e realizar atividades de manutenção em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança, de saúde e de preservação ambiental.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

4 vagas – Montador de Pneus

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável pela criação, manutenção e conservação de jardins, parques e áreas verdes.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Centro Sul e possuir documentação completa;

Atividades – preparação de ingredientes, organização e limpeza da cozinha, auxílio no preparo de pratos conforme orientação, lavagem de utensílios e manutenção do estoque de mantimentos.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas – Cumim

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Centro Sul e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar o garçom, preparar o salão, servir alimentos e bebidas, e manter a limpeza e organização do ambiente.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Centro Sul e possuir documentação completa;

Atividades – atendimento ao cliente, resolução de dúvidas e problemas, registro de pedidos, vendas, organização do ambiente de trabalho e, dependendo do local, funções administrativas e de caixa.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

3 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 10, NR 35 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – montagem, instalação e colocação em funcionamento de equipamentos de refrigeração e ar condicionado em ambiente residencial e comercial; análise e ajuste de performance de equipamentos de refrigeração e ar condicionado; detecção e correção de falhas de origem mecânica e elétrica em equipamentos; garantia de condições de qualidade, segurança e preservação ambiental envolvendo refrigeração e ar condicionado; orçar serviços e elaborar documentação técnica.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção predial em telhado; hidráulica; alvenaria; assentamento de cerâmicas; pintura.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

3 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Grande Vitória, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Santa Inês ou proximidades e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar e descarregar produtos em veículos de transporte, como caminhões, bem como organizar a área de trabalho e manter a ordem no armazém ou depósito.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar higienização e limpeza da UPR em geral diariamente; higienizar panelas em geral e utensílios utilizados em preparações de alimentos; higienizar louças do desjejum, almoço, lanches, jantar.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

4 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – escavar valas e fossas, abrir sulcos em pisos e paredes, extraindo terras, rebocos, massas, permitindo a execução de fundações, o assentamento de canalizações ou tubulações para água ou rede elétrica, fazer limpeza em geral.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar, manter e reparar equipamentos de refrigeração e ar-condicionado, garantindo seu bom funcionamento, segurança e performance, além de realizar testes e ajustes necessários.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas – Mecânica e Manutenção – Jovem Aprendiz

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – auxiliar na realização de manutenção preventiva e corretiva, auxiliar na realização de troca de itens do sistema de frenagem, auxiliar na execução de troca de barra de direção, caixa de direção, bomba hidráulica, auxiliar na troca de molas, grampos, barra estabilizadora, chapa estabilizadora, amortecedor e borracha, auxiliar no sistema de elétrica, lanternagem e conservação de veículos, auxiliar nos serviços de manutenção.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter habilidade em soldagem eletrodo revertido, MIG, MAG e TIG; conhecimento em rede elétrica e hidráulica; curso de elétrica básica; curso profissionalizante em Soldagem, Operações de Soldagem e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – selecionar materiais e interpretar desenhos/projetos; soldar e pontear tubulações e estruturas; executar soldagem em diferentes processos; realizar cortes, enchimentos e acabamentos em peças; montar suportes de tubulação e executar soldagem em rede hidráulica; inspecionar e operar máquinas de solda, garantindo qualidade e segurança.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter habilidade em processos de soldagem ER, MIG, MAG, TIG e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – interpretar modelos, desenhos e especificações técnicas para definir o roteiro de trabalho; recortar, modelar e montar peças e estruturas metálicas conforme projeto; operar máquinas como dobradeira e viradeira; montar e fixar peças por solda, rebites ou parafusos; dar acabamento, pintura e proteção às peças; confeccionar suportes de condensadora e evaporadora; realizar fechamento e isolamento de compressores e chiller.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

5 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – atender os clientes, servir alimentos e bebidas em restaurantes, bares, cafeterias, hotéis, hospitais, eventos; manipular alimentos e preparar sucos, drinks, e cafés.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

5 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – recepcionar os clientes de forma cordial e atenciosa; realizar o atendimento e auxiliar na escolha do cardápio; registrar os pedidos; auxiliar na montagem e organização das mesas; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD’s) – 3

3 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – limpeza e conservação; serviços de copa e cozinha; manutenção e organização; atendimento e suporte.

Disponível até 20/10/2025 ou encerramento da vaga.

*Com informações da assessoria

