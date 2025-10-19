Embalado

Com atuação dominante no primeiro tempo, Rubro-Negro vence por 3 a 2 e empata com o Verdão na liderança do Brasileirão

Em um confronto direto pela ponta da tabela, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 2, na tarde deste domingo (19), no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols rubro-negros foram marcados por Arrascaeta, Jorginho (de pênalti) e Pedro, todos no primeiro tempo. Vitor Roque e Gustavo Gómez descontaram para o Verdão.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos mesmos 61 pontos do Palmeiras, mas segue na segunda colocação por ter uma vitória a menos (18 contra 19).

Como foi o jogo entre Flamengo e Palmeiras?

A partida começou em ritmo acelerado. O Palmeiras chegou com perigo nos primeiros minutos, mas foi o Flamengo quem abriu o placar com Arrascaeta, após passe em profundidade. O Verdão empatou com Endrick, em lance polêmico: o Rubro-Negro estava com um a menos em campo devido à lesão de Léo Ortiz, e a arbitragem não autorizou a substituição a tempo.

Ainda na primeira etapa, o Flamengo aproveitou dois erros da defesa alviverde:

Jorginho converteu pênalti sofrido por Pedro após falha de Bruno Fuchs .

converteu pênalti sofrido por após falha de . Minutos depois, o próprio Pedro ampliou em contra-ataque.

No segundo tempo, o time de Filipe Luís passou a administrar o resultado, enquanto Abel Ferreira lançou o time ao ataque. O Palmeiras diminuiu nos acréscimos com Gustavo Gómez, mas já era tarde.

Andreas Pereira reencontra o Maracanã e é vaiado

Em sua primeira partida no Maracanã como adversário após deixar o Flamengo, Andreas Pereira teve atuação discreta com a camisa do Palmeiras. O meia foi vaiado todas as vezes em que tocou na bola e, ironicamente, escorregou na cobrança de falta no fim do jogo — revivendo o erro que cometeu na final da Libertadores de 2021. Saiu substituído por Raphael Veiga.

Flamengo mantém tabu contra o Palmeiras no Maracanã

A vitória manteve o tabu de oito jogos invictos do Flamengo contra o Palmeiras no Maracanã. A última derrota rubro-negra no estádio foi em 2015. Desde então, o time carioca tem dominado o confronto em casa.

Próximos jogos: Libertadores no meio da semana

Flamengo enfrenta o Racing na quarta-feira (22), no Maracanã, pela ida das semifinais da Copa Libertadores .

enfrenta o na quarta-feira (22), no Maracanã, pela . Palmeiras joga fora de casa contra a LDU, na quinta-feira (23), no Equador, também pela semifinal da Libertadores.

*Com informações do Lance

Leia mais:

Palmeiras vai à Justiça contra Flamengo por bloqueio de R$ 77 milhões