Um motociclista, cuja identidade não foi divulgada, sofreu um acidente, na manhã desta segunda-feira (20), ao colidir com a traseira de um caminhão na Avenida Torquato Tapajoz, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.
O motorista do caminhão informou que estava parado na via pública, sinalizado por um cone, devido a uma pane mecânica. No momento do acidente, chovia, e ele acredita que a chuva tenha prejudicado a visão do motociclista.
Com o impacto, a vítima apresentou ferimentos, sendo socorrida e encaminhada a um hospital de Manaus para atendimento médico.
