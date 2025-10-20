Meio Ambiente

Com apoio do Governo do Amazonas, evento internacional reúne cientistas para discutir pesquisas sobre clima, biodiversidade e sustentabilidade na Amazônia.

Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), Manaus sedia nos dias 22 e 23 de outubro o evento nórdico-brasileiro pré-COP30 “Conectando saberes para a ciência com impacto na Amazônia – Diálogo nórdico-brasileiro rumo à COP30 e além”.

A programação ocorrerá das 9h às 17h, no Auditório Deputado Belarmino Lins, localizado na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul da capital.

A iniciativa é uma parceria com o Consulado da Finlândia, em São Paulo, as Embaixadas da Suécia e da Noruega, em Brasília, a Iniciativa Amazônia+10, a Fapesp (SP), e tem financiamento do Nordic Embassy Cooperation Programme (NEP).

O principal objetivo do encontro é fortalecer a cooperação científica entre Brasil e países nórdicos para gerar pesquisas mais impactantes na Amazônia. A proposta aposta na cocriação responsável e inclusiva, envolvendo diferentes áreas do conhecimento e atores locais.

Participações internacionais e discussões estratégicas

O evento contará com pesquisadores da Finlândia, Suécia e Noruega, além de representantes da Academia da Finlândia (Research Council of Finland). Do lado brasileiro, participam cientistas e representantes de agências nacionais de fomento à pesquisa.

No primeiro dia, estão previstas duas palestras centrais:

“O sistema de conhecimento indígena frente aos desafios de desequilíbrio do mundo terrestre” , ministrada pelo Dr. João Paulo Lima Barreto , pesquisador do Centro de Medicina Indígena Bahserikowi e da Universidade Federal do Amazonas (Ufam);

, ministrada pelo , pesquisador do Centro de Medicina Indígena Bahserikowi e da Universidade Federal do Amazonas (Ufam); “Indigenização da academia e das discussões de sustentabilidade”, conduzida pela Dra. Hanna Guttorm, da Universidade de Helsinque.

Grupos de trabalho e impacto nas políticas públicas

Após as palestras, os participantes se dividirão em grupos de trabalho e reuniões fechadas para discutir:

Pesquisa e inovação para conservação da biodiversidade

Mitigação e adaptação às mudanças climáticas

Transformações sociais, bem-estar e desenvolvimento econômico

Durante os dois dias, os grupos debaterão a crise climática, os desafios da biodiversidade e o impacto das pesquisas científicas nas políticas públicas e em negócios sustentáveis.

Fomento à ciência e boas práticas em inovação

Além dos grupos técnicos, representantes das agências de fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) também vão debater estratégias e boas práticas para ampliar o impacto das pesquisas científicas na formulação de políticas públicas e no apoio a iniciativas sustentáveis.

O evento reforça o papel de Manaus como polo estratégico para discussões científicas globais sobre a Amazônia, especialmente às vésperas da COP30, que será realizada no Brasil.

Evento: Workshop Nórdico-Brasileiro pré-COP30 – “Conectando saberes para ciência com impacto na Amazônia”

Data: 22 e 23 de outubro de 2025

Horário: Das 9h às 17h

Local: Auditório Deputado Belarmino Lins (Aleam), na avenida Mário Ypiranga Monteiro, Parque 10 de Novembro.

