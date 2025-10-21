Um acidente envolvendo um motociclista e um ônibus do transporte coletivo deixou um homem ferido na avenida Laguna, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus, durante a manhã desta terça-feira (21).
As causas do acidente não foram divulgadas. Testemunhas relataram que a vítima permaneceu no local até a chegada do Samu, que prestou os primeiros socorros e a encaminhou para uma unidade de saúde em Manaus.
O acidente provocou congestionamento na região. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para orientar o tráfego e auxiliar os motoristas.
