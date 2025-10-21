Saúde

Programa atende 800 pacientes e reforça estrutura com nova frota para ampliar atendimento domiciliar

Nesta terça-feira (21), o Governador Wilson Lima entregou 22 novos veículos e apresentou a reestruturação das equipes do programa Melhor em Casa. A iniciativa fortalece o atendimento médico e multiprofissional domiciliar para cerca de 800 pacientes que necessitam de cuidados contínuos em Manaus.

O Melhor em Casa já realizou mais de 75 mil visitas domiciliares entre 2024 e 2025. O programa é referência nacional em atenção domiciliar e integra as ações do Governo do Amazonas nos 356 anos de Manaus.

Durante o evento, o governador Wilson Lima destacou que o fortalecimento do programa melhora a qualidade de vida dos pacientes e reduz o tempo de internação hospitalar, permitindo que o tratamento aconteça no ambiente familiar.

“O que a gente faz aqui com relação a esse programa é referência nacional. Poucos estados fazem o que os nossos profissionais da saúde fazem para dar assistência a essas pessoas. Isso traz segurança, conforto e qualidade de vida para as famílias, porque é muito melhor estar em casa, no seio familiar, recebendo o atendimento e toda a nossa estrutura especializada”, afirmou Wilson Lima.

Estrutura reforçada com nova frota e equipes multiprofissionais

O programa conta com 24 equipes multiprofissionais, com cerca de 300 profissionais, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, dentistas e pessoal de apoio. Eles atuam 7 dias por semana para garantir atendimento contínuo.

A nova frota de 22 veículos atende as nove bases do programa em Manaus, distribuídas em unidades como Fundação de Medicina Tropical, FCecon, Complexos Hospitalares Norte, Sul e Leste, Hospital Francisca Mendes, HPS Platão Araújo, Hospital da Criança da Zona Sul e SPA Zona Sul.

O programa recebe investimento anual de R$ 77,2 milhões, sendo R$ 58,3 milhões do Estado e R$ 18,9 milhões do governo federal. Isso posiciona o Amazonas como o estado que mais investe proporcionalmente em atenção domiciliar no Brasil.

Semira Torres, coordenadora do programa, afirmou: “É um programa que realiza atendimento domiciliar, onde nós atendemos pacientes acamados e que a gente desospitaliza os pacientes das unidades de saúde do estado, para que eles possam dar continuidade naquele tratamento em casa. Com a nova frota de carros, as nossas equipes vão ter mais conforto, chegando na casa daquele paciente para fazer um atendimento de qualidade e de excelência.”

Expansão para municípios do interior do Amazonas

Além de Manaus, o Melhor em Casa está ativo em dez municípios do interior: Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Iranduba, Manicoré, Tabatinga, Lábrea, Boca do Acre, Autazes, Coari e Carauari. O Governo do Estado oferece apoio técnico e capacitação para que as prefeituras ampliem o serviço e atendam novos públicos.

