Eleições 2026

Pesquisa revela os principais nomes para o Senado e Câmara dos Deputados no Amazonas, com destaque para os candidatos mais votados

O senador Eduardo Braga (MDB) lidera as intenções de voto para o Senado Federal no Amazonas, com 45%, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (21) pelo instituto Direto ao Ponto Pesquisas. Empatados com 37% estão Wilson Lima (União Brasil) e Capitão Alberto Neto (PL).

A pesquisa ouviu 2.024 eleitores entre os dias 1º e 8 de outubro, com taxa de confiança de 95%.

Logo após, aparecem Plínio Valério (PSDB) com 20%, Marcelo Ramos (PT) com 13% e Marcos Rotta (Avante) com 12%. Entre os entrevistados, 21% declararam voto branco ou nulo, e 15% ainda não definiram em quem votar.

Pesquisa eleitoral do instituto Direto ao Ponto Pesquisas (Foto: Divulgação)

Capital e interior

Na capital, Eduardo Braga lidera com 36%, Wilson Lima com 23%, Capitão Alberto Neto com 43%, Plínio Valério com 25%, Marcelo Ramos com 13% e Marcos Rotta com 15%. Outros 25% dos entrevistados declararam voto branco ou nulo, e 20% ainda não definiram em quem votar.

No interior do estado, Eduardo Braga amplia sua força política, alcançando 56% das intenções de voto. Em seguida, estão Wilson Lima com 52%, Capitão Alberto Neto com 30%, Plínio Valério com 16%, Marcelo Ramos com 12% e Marcos Rotta com 8%. No interior, 15% declararam voto branco ou nulo, e 11% ainda não definiram seu voto.

Pesquisa eleitoral no Amazonas: resultados na capital e no interior Pesquisas (Foto: Divulgação)

A pesquisa também analisou o perfil ideológico do eleitorado amazonense. Em relação à disputa para o Senado, 42% dos eleitores afirmaram preferir dois senadores independentes, sem alinhamento ideológico.

Outros 26% preferem dois senadores alinhados à direita, 12% optariam por um senador de direita e outro de esquerda, 7% preferem dois senadores alinhados à esquerda, e 13% não souberam ou não quiseram responder.

Câmara dos Deputados

A pesquisa também sondou as intenções de voto para as 8 vagas do Amazonas na Câmara dos Deputados em 2026. O vereador Sargento Salazar (PL) lidera com 15% das intenções de voto, na modalidade estimulada, quando os entrevistados escolhem entre as opções apresentadas.

Pesquisa destaca os principais candidatos a deputados federais no Amazonas (Foto: Divulgação)

Salazar, que foi o vereador mais votado de Manaus nas eleições de 2024 com 22.594 votos, tem propostas focadas em segurança pública e é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ficou conhecido nas redes sociais por publicar vídeos de abordagens policiais e sátiras humorísticas sobre assuntos relacionados à criminalidade na capital.

Em seguida, aparece o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade (União Brasil), com 12%, seguido por Amom Mandel (Cidadania), que soma 10%.

A pesquisa revela uma dispersão de votos entre os demais candidatos. O Coronel Menezes (PP) aparece com 6%, enquanto o ex-prefeito Arthur Neto (Republicanos) tem 5%.

Empatados com 4%, estão Fausto Jr. (União Brasil), Átila Lins (PSD), Adail Filho (Republicanos), Sidney Leite (PSD), Silas Câmara (Republicanos), Marcelo Ramos (PT), Alfredo Nascimento (PL) e Jesus Alves (MDB). Com 3%, surge Zé Ricardo (PT), enquanto Saullo Vianna, Pauderney Avelino e Bi Garcia registram 2% cada.

Outros nomes, como Thaysa Lippy, Aryel Almeida (filha de David Almeida, prefeito de Manaus) e Marcellus Campelo, aparecem com 1% das intenções de voto. Votos brancos e nulos somam 2%, e 1% dos entrevistados não responderam.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa tem uma margem de erro de 2,25 pontos percentuais. Foram ouvidos eleitores residentes nas seis zonas de Manaus e em diversos municípios, incluindo Autazes, Careiro, Coari, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manicoré, Maués, Novo Airão, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tefé.

Leia mais: Projetos de Lei começam a tramitar na Aleam