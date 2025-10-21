Educação

Estudantes se unem aos mais de 100 mil estudantes participantes da edição especial da olimpíada, que celebra os 10 anos da competição.

A Escola Estadual (EE) Professora Leonilla Marinho, localizada na zona centro-sul de Manaus, conquistou, pela primeira vez, uma vaga na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG), sendo a única escola pública a representar o Amazonas na fase presencial, que acontecerá em Campinas (SP), de 25 a 28 de novembro. Os alunos Vinícius Fernandes, Bruno Carvalho e Gabriel Braga, do 9º ano do Ensino Fundamental, conquistaram o 1º lugar na etapa estadual, recebendo medalha de ouro.

Orientados pelo professor de Geografia, Marciclei Bernardo Silva, os alunos se unem aos mais de 100 mil estudantes participantes da edição especial da olimpíada, que celebra os dez anos da competição. Com um trabalho desenvolvido desde o 8º ano do Ensino Fundamental, a equipe Uatumã estudou durante as aulas e os períodos livres sobre as diversas áreas da Geografia, incluindo Cartografia e Geotecnologias.

Segundo o professor Marciclei, além da equipe Uatumã, todas as equipes da escola foram medalhistas de ouro na fase estadual, o que consolidou uma trajetória de destaque desde 2021, ano em que a instituição passou a participar da competição.

“Isso é bastante animador, principalmente para mim enquanto professor. Ver meus alunos, para quem ministro aula desde o 8° ano, participando dessas competições é como se eu estivesse realizando também a prova e, para eles, é um desafio que marcará a trajetória deles positivamente”, comentou o professor.

O estudo da Geografia

Cada um dos estudantes da equipe Uatumã possui ligação própria com a disciplina e a competição permitiu que seus laços com a Geografia se estreitassem ainda mais.

Para o aluno Bruno Carvalho, o momento está sendo a chance de se conectar com uma paixão de infância, que é o estudo da Geografia. Já para o estudante Vinícius Fernandes, a disciplina é algo que ele sempre possuiu afinidade, se esforçando e conquistando notas altas, o que garantiu sua entrada na equipe. Para o aluno Gabriel Braga, a disciplina é uma porta que se abre para a realização de um sonho.

“Eu gosto muito da matéria porque é algo que vejo em meu futuro. Gosto muito de aviação e, nisso de gostar de aviação, também gosto de conhecer lugares e, com a Geografia, eu conheço bastante. Quando recebi a notícia de que me classifiquei foi uma sensação de imensa felicidade para mim e minha família”, compartilhou Gabriel.

Partindo de lugares de contato diferentes, os estudantes agora se preparam para trilhar o mesmo caminho, acompanhados de seu professor, rumo à etapa nacional, em Campinas. Se conquistarem o melhor desempenho nesta fase, terão a oportunidade de participar da fase internacional da OBG, a International Geography Olympiad (iGeo).

Leia mais:

Estudantes de Manaus lançam vídeos incentivando desenvolvimento sustentávelestuda