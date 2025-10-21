Polícia

Acusado enviava mensagens ameaçadoras via Pix e fez ligações mesmo após bloqueio

Nesta terça (21) a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu um homem de 32 anos por descumprir medida protetiva, cometer violência psicológica e injúria contra a ex-companheira, de 31 anos. no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus, por policiais da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) centro-sul.

De acordo com a delegada Priscilla Orberg, a vítima procurou a delegacia em junho, relatando que o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento e passou a descumprir medidas protetivas de urgência.

“A vítima informou que o desentendimento do ex-casal era motivado por ciúmes e também adversidades com o filho mais novo. Ela contou, também, que ele ligou diversas vezes, e após ser bloqueado, passou a enviar via Pix com mensagens ameaçadoras, praticando violência psicológica e injúria”, explicou a delegada.

Diante das ameaças constantes e do descumprimento das medidas protetivas, a autoridade policial solicitou à Justiça a prisão preventiva do agressor, que foi concedida e cumprida nesta terça-feira.

O homem vai responder por descumprimento de medida protetiva, violência psicológica e injúria, e permanece à disposição da Justiça.

