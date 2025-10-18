Rio Janeiro

Agente à paisana rendeu suspeito com firmeza em meio a tiroteio. Homem é acusado de tentar matar policial em assalto no Complexo do Salgueiro

Um vídeo de uma policial civil do Rio de Janeiro com um fuzil em punho e apontando para um suspeito viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (17). Um dos aspectos que mais chamam a atenção dos internautas na cena é a firmeza e coragem com que a agente atua diante de um clima de tensão. Tiros podem ser ouvidos enquanto a policial — à paisana, com uma calça preta, uma blusa de estampas, uma bolsa marrom a tiracolo e entre carros no meio da rua — dá ordens para o alvo: “Volta, volta, volta, volta!”. Do outro lado, o autor de um de uma das imagens que flagraram a ação reage: “A mulher está com disposição”. Em certo momento, o homem aparece imobilizado e contido.

A ação aconteceu em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, nas proximidades do Complexo do Salgueiro. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito em questão é Wagner da Silva Vieira Patti. Ele é apontado como um dos envolvidos numa tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) contra um policial e, por isso, estava na mira da corporação.

Na quinta-feira (16), policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) realizaram uma ação para tentar capturá-lo. Pelo menos cinco agentes participaram. Ao ser abordado pelos policiais, no entorno da comunidade, o homem reagiu, atirando contra a equipe, mas acabou preso, diz a polícia.

Contra o suspeito, foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Como reagiu, também foi autuado em flagrante pela tentativa de homicídio contra os policiais. Com ele, foram apreendidos um celular, uma motocicleta e um revólver. Ele já possuía anotações criminais por roubo e extorsão mediante sequestro.

Wagner foi o segundo participante do roubo a ser preso. Na semana passada, outro homem, apontando como seu comparsa no crime, foi detido. Trata-se de Yago Wagner Soares da Silva.

O policial foi alvo da tentativa de latrocínio em junho, no bairro Lagoinha, em São Gonçalo, e foi ferido a tiros no assalto. Yago, o autor dos disparos, foi preso três dias depois.

*Com informações Extra

Leia mais:

Polícia apreende 200 kg de cocaína em laboratório do CV