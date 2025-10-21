Determinação

Ministério Público recomenda suspensão da lei que dobrou remuneração dos parlamentares do município.

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) emitiu parecer favorável à suspensão do reajuste de salários dos vereadores de Manacapuru, previsto para a legislatura 2025/2028. O aumento elevaria os vencimentos de R$ 7.800 para R$ 16 mil, mais de 100% de acréscimo.

O parecer foi emitido com base em uma ação popular que contesta a legalidade da Lei nº 1.631/2024, responsável por estabelecer o novo subsídio dos parlamentares.

MP aponta violação à Lei de Responsabilidade Fiscal

A 3ª Promotoria de Justiça de Manacapuru considerou que a lei descumpre o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que proíbe aumento de despesas com pessoal nos 180 dias anteriores ao fim do mandato.

Segundo o órgão, o reajuste pode causar dano ao erário público e comprometer o equilíbrio financeiro do município.

Promotor pede suspensão imediata do reajuste

O parecer, assinado pelo promotor de Justiça Vinícius Ribeiro de Souza, recomenda a concessão de tutela de urgência para suspender o pagamento do novo valor e declarar a nulidade da Lei nº 1.631/2024.

A manifestação do MP agora segue para análise do Poder Judiciário, que decidirá se mantém ou revoga o reajuste.

Ação popular questiona legalidade do aumento

Prevista no artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, a ação popular permite que qualquer cidadão questione atos lesivos ao patrimônio público.

Nesse caso, o instrumento foi utilizado para impedir que o município arque com uma despesa considerada irregular e desproporcional.

