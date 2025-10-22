Educação Fiscal

O evento acontece entre 27 e 31 de outubro, em formato híbrido, com atividades presenciais e transmissão online.

Estão abertas para todo o Brasil as inscrições para a VI Semana de Conscientização Tributária e XXVI Seminário Paranaense de Educação Fiscal, que neste ano trazem o tema “Reforma Tributária: que diferença faz pra você?”. A edição de 2025 vem com novidades: os encontros são organizados por público, com foco em contadores, professores, estudantes universitários, empresários, empreendedores e auditores fiscais, tornando o diálogo mais direto e próximo da realidade de cada grupo.

O evento acontece entre 27 e 31 de outubro, em formato híbrido, com atividades presenciais e transmissão online. A participação é gratuita, aberta a toda a comunidade, e garante certificado aos inscritos. As inscrições já podem ser feitas no site da Semana Tributária.

Promovida pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), em parceria com o Grupo Estadual de Educação Fiscal, a Escola Fazendária (Efaz) e a Receita Estadual, a Semana Tributária é um convite à reflexão sobre o papel dos tributos na sociedade e as mudanças que vêm com a reforma tributária. A proposta é aproximar o tema do cotidiano das pessoas e mostrar como as transformações no sistema tributário impactam o dia a dia de cidadãos e empresas.

A programação foi construída com base nas sugestões feitas durante a edição de 2024 e traz uma série de debates e palestras. Entre os destaques estão as discussões sobre os efeitos da reforma nas rotinas contábeis, o Webinário sobre a reforma do consumo, o Conexão Cidadania Fiscal – Edição Semana Tributária, voltado à educação e à participação social, além de reflexões sobre o impacto das mudanças no ambiente de negócios, especialmente para micro e pequenas empresas, e na atuação de auditores fiscais e municipais.

