Minha Casa, Minha Vida

O prefeito acompanha retoques finais da primeira unidade do “Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1” com apartamentos prontos para morar.



O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, na manhã desta terça-feira (21), os retoques finais da primeira unidade habitacional que será entregue no residencial Carlos Braga, localizado no Parque das Tribos, zona Oeste da capital. O empreendimento faz parte do programa “Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1”, e marca um momento raro na política habitacional brasileira: as famílias contempladas receberão os apartamentos prontos para morar, com itens básicos de mobília e eletrodomésticos como geladeira, fogão, cama, colchão, roupeiro e ventilador.

A ação integra o Eixo de Desenvolvimento Social e Qualidade de Vida do plano de governo municipal e reforça o compromisso da atual gestão em reduzir o déficit habitacional e garantir dignidade às famílias que perderam tudo em desastres ambientais.

“As pessoas contempladas com os apartamentos do ‘Minha Casa, Minha Vida’ vão receber uma moradia de qualidade, com dois quartos, banheiro espaçoso, sala e uma ampla área de serviço. Todos os apartamentos têm varanda, para que as famílias possam conviver e trocar experiências com os vizinhos. Estamos entregando dignidade e recuperando a autoestima de quem mais precisa”, afirmou o prefeito David Almeida durante a vistoria.

O residencial Carlos Braga está com 98% das obras executadas e contará com 576 apartamentos, destinados a famílias removidas de áreas de risco, como as comunidades Pingo D’Água, Redenção e Nossa Senhora de Fátima, além de beneficiários do auxílio-aluguel. A seleção das famílias será feita pela Caixa Econômica Federal.

“As pessoas me perguntam por que investir em habitação, e eu respondo que isso é devolver dignidade. Essas famílias viviam em áreas alagadas e em condições precárias. Nosso trabalho é transformar essa realidade, dar moradia de qualidade e condições para um novo começo”, destacou o prefeito.

O investimento conta com recursos do governo federal e aporte da Prefeitura de Manaus, garantindo que as moradias, mesmo sendo da faixa 1, sejam construídas com padrão técnico equivalente à faixa 2, o que assegura melhor acabamento e conforto para as famílias beneficiadas.

As entregas estão previstas para ocorrer entre o fim de novembro e o início de dezembro deste ano, e representam um avanço concreto na política habitacional da capital amazonense.

Com a iniciativa, o prefeito David Almeida reafirma seu compromisso de enfrentar e resolver problemas estruturais acumulados há décadas em Manaus, especialmente no campo da habitação, e segue firme trabalhando para transformar vidas e promover justiça social em todas as zonas da cidade.

