Vítima reage

Câmeras registraram ação; polícia prendeu suspeito e apreendeu simulacro de arma de fogo.

Câmeras de segurança registraram o momento em que duas jovens reagiram a um assalto na escadaria da Orla do Mirante, no Centro de Itacoatiara (a 176 km de Manaus).

O crime aconteceu na noite de terça-feira (21), e um homem suspeito foi preso nesta quarta-feira (22).

Nas imagens, o homem aparece chegando em uma motocicleta, descendo a escadaria e anunciando o assalto com uma arma em mãos. Ele roubou um cordão banhado a ouro e um celular das vítimas. Durante a fuga, uma das jovens reagiu e arremessou uma ripada, atingindo o suspeito nas costas.

Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir do local.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes encontraram o suspeito na casa da irmã dele, no bairro Mutirão. Ele nega o envolvimento, mas as vítimas o reconheceram nas imagens de segurança.

A polícia apreendeu a motocicleta usada no crime e um simulacro de arma de fogo. O caso segue sob investigação.