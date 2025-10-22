receptação

Um homem de 29 anos e uma mulher de 22 foram presos em flagrante por receptação qualificada, na terça-feira (21), na travessa Verdine, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

As investigações começaram após duas vítimas denunciarem um roubo ocorrido na noite de domingo (19), no bairro Dom Pedro. Elas relataram que pediram um carro por aplicativo e foram surpreendidas no trajeto.

O motorista parou o veículo no caminho, momento em que outro criminoso, em uma motocicleta, abordou as vítimas e exigiu que entregassem os celulares.

Celulares eram vendidos em redes sociais

Durante a apuração, a equipe do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP) identificou que os aparelhos roubados estavam sendo anunciados em redes sociais. A partir dessa informação, os investigadores conseguiram localizar o casal suspeito de revender os celulares.

No local, foram encontrados dois iPhones 16 Pro Max com registro de roubo. Também foram apreendidos outros cinco celulares roubados e mais aparelhos bloqueados, que serão periciados.

Segundo o delegado Fabiano Rosas, o casal já era investigado por crimes de furto, estelionato e receptação. Há meses, eles vinham sendo monitorados por comercializar eletrônicos de alto valor.

Procedimentos legais

Os suspeitos foram encaminhados para audiência de custódia e vão responder pelo crime de receptação qualificada. Eles seguem à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

