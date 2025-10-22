O violinista ucraniano Dmytro Udovychenko, vencedor do Concurso Internacional Rainha Elisabeth da Bélgica 2024, se apresenta nesta quinta-feira (23), às 20h, no Teatro Amazonas, em Manaus, ao lado da Orquestra Amazonas Filarmônica, sob regência do maestro Marcelo de Jesus. O concerto integra a turnê brasileira do músico, que percorre cinco capitais do país com entrada gratuita.
A apresentação faz parte da programação dos Corpos Artísticos do Amazonas, promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e reforça a política de democratização do acesso à música orquestral.
O programa da noite contempla:
- Hino Nacional da Ucrânia, de Mykhailo Verbytskyi
- Concerto para violino nº 3 em ré maior, K.211, de Wolfgang Amadeus Mozart
- Sinfonia nº 3 em si menor, op. 50, de Borys Lyatoshynsky, em estreia nacional
A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos na bilheteria do Teatro Amazonas a partir das 19h30, sem assentos marcados.
A turnê nacional tem direção artística de Cristina Barros Greindl e Fábio Caramuru, com realização via Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. O patrocínio é das empresas Coimpa/Umicore, Peróxidos do Brasil e BNP Paribas.
O projeto, que completa 15 anos em 2025, já trouxe ao Brasil diversos vencedores do prestigiado Concurso Rainha Elisabeth, um dos mais renomados do cenário da música clássica internacional.
Desde agosto, os Corpos Artísticos do Amazonas vêm realizando apresentações semanais a preços populares em Manaus. A iniciativa busca formar novas plateias e valorizar a produção local de música clássica, dança e jazz, integrando cultura e cidadania.
Leia mais: Leo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez