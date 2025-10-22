família

Quatro anos após o nascimento de Liz, casal comemora a chegada do segundo filho com anúncio emocionante nas redes sociai

A influenciadora Lore Improta e o cantor Léo Santana anunciaram nesta quarta-feira (22) que estão esperando o segundo filho. Quatro anos após o nascimento de Liz, primogênita do casal, a novidade foi revelada em um vídeo emocionante nas redes sociais.

Na gravação, a pequena Liz segura a imagem do ultrassom e comemora a chegada do novo membro da família ao lado dos pais.

“Promovida a irmã mais velha! Agora somos quatro, minha gente! Estamos tão felizes!”, escreveu Lore na legenda da publicação.

Lore Improta contou aos seguidores que tentou manter a gestação em segredo, mas que as mudanças físicas já estavam visíveis:

“Foram meses longos, com medo de repararem, os peitos do tamanho do mundo”, brincou.

A influenciadora revelou que Liz soube da notícia um dia antes do anúncio oficial e ficou entusiasmada com a novidade. Apesar da animação, a pequena já deixou claro seus limites:

“Ela falou que vai cuidar, vai dar carinho, vai dar amor, mas que o cocô ela não vai limpar”, contou Lore.

Léo Santana celebra chegada do segundo filho

O cantor Léo Santana também usou as redes sociais para expressar sua alegria com a nova fase da família. Visivelmente emocionado, ele agradeceu o carinho dos fãs e celebrou a bênção:

“Eu vou ser pai novamente! Ai, que bênção, Deus! Como eu queria, como nós queríamos. Que essa criança venha com muita saúde, porque amor vai ter pra dar e vender”, disse.

