Investigação

Vítima foi alvejada por disparo de arma de fogo

Um homem de 28 anos foi preso, nesta quinta-feira (23), investigado pelo latrocínio do empresário Francisco Campos, conhecido como “Chico Lima”, de 74 anos, em Manacapuru, interior do Amazonas. A prisão foi efetuada no bairro Distrito Industrial II, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado John Castilho, o crime foi praticado em 7 de setembro deste ano, na zona rural de Manacapuru, e o autor agiu junto a outros comparsas, que, armados, invadiram a residência, torturaram e roubaram o veículo e outros objetos da vítima. A vítima foi alvejada por disparo de arma de fogo.

Após investigações, foi identificado que o homem de 28 anos seria o autor. Foi solicitado à Justiça o mandado de prisão preventiva em nome do autor, e a ordem judicial foi cumprida nesta quinta-feira, após monitoramento do indivíduo, durante ação conjunta com equipe da DEHS, em Manaus.

Ainda segundo o delegado, na ocasião, também foi cumprido um mandado de prisão preventiva por um homicídio qualificado praticado em Iranduba.

Procedimentos

O homem responderá por latrocínio, homicídio qualificado e associação criminosa e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

