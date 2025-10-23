Convocação de servidores

Cinco candidatos foram convocados para cargos de assistente e fiscal de saúde; posse deve ocorrer até 24/11.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) está nomeando mais cinco candidatos aprovados no concurso público para provimento de vagas. Foram convocados quatro assistentes em administração de 40 horas e um fiscal de saúde engenheiro civil.

Os nomeados têm prazo até 24/11 para realizar os procedimentos de posse.

Publicação no Diário Oficial do Município

O chamamento está publicado no Diário Oficial do Município (DOM), edição 6181, de 22 de outubro de 2025, e pode ser consultado no site Semsa Manaus, acessando o item “A Semsa” e o tópico “Concursos”.

O edital de convocação ainda será publicado no DOM e deve ser acompanhado pelos nomeados.

As cinco convocações destinam-se ao preenchimento de vagas em situação de vacância, devido à exoneração de servidores já admitidos pelo concurso público edital 002/2021, que ofereceu oportunidades para Especialista em Saúde e Assistente em Saúde.

Com esta nomeação, o total de profissionais convocados no concurso da Semsa chega a 3.167. O concurso ofertou 2.001 vagas, distribuídas em três editais, para cargos de níveis fundamental ao superior.

Procedimentos para posse

Os nomeados devem efetivar o cadastro on-line no endereço pssemsa.manaus.am.gov.br, anexando os documentos obrigatórios:

Documento oficial de identificação com foto

CPF

Comprovante de residência

Foto 3×4

Certidões negativas de antecedentes criminais (justiça federal e estadual)

Comprovante de imunização contra a Covid-19 com esquema vacinal completo

Após o cadastro, os convocados devem comparecer à sede da Semsa, localizada na Avenida Maceió, nº 160, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, munidos de documento de identidade e CPF.

