Prefeitura apresenta novo modelo de ônibus com menos poluição e mais conforto aos passageiros.

A Prefeitura de Manaus, sob a gestão do prefeito David Almeida, deu, nesta quinta-feira (23), um passo histórico na mobilidade urbana da capital amazonense. Durante evento realizado no estacionamento do parque Amazonino Mendes, no bairro Novo Aleixo, zona Norte, foi apresentado oficialmente o novo modelo de veículo que revoluciona o transporte complementar, trazendo inovação, acessibilidade e sustentabilidade para milhares de usuários.



O lançamento marca o início de uma nova fase para o transporte público da cidade, com veículos modernos que ampliam as opções de mobilidade e melhoram a qualidade do deslocamento, especialmente nas zonas Norte e Leste.



O prefeito destacou que a iniciativa vai além da renovação da frota, trazendo ganhos concretos ao meio ambiente. “Esses ônibus poluem 75% menos que a tecnologia ultrapassada utilizada anteriormente. Com isso, deixamos de emitir dezenas de milhares de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera e passamos a contribuir diretamente para o meio ambiente”, afirmou David Almeida.



Ele reforçou que o projeto integra o Plano Municipal de Meio Ambiente e de Mudanças Climáticas, associando o novo modelo de transporte ao sequestro de carbono e às políticas de arborização. “Às vezes, a gente pensa que o plantio de árvores não é importante. Mas ele é essencial. Tudo isso faz parte do nosso compromisso com a sustentabilidade e com o futuro de Manaus”, completou.



O veículo Attack 8 Urbano chega com design moderno na cor azul, capacidade para 24 passageiros sentados, um assento para auxiliar e espaço para até 10 passageiros em pé. O modelo é equipado com sistema de ar-condicionado e elevador de acessibilidade, garantindo conforto e inclusão para todos os usuários.



Dotado de motor Euro 6, tecnologia de última geração que reduz emissões e consumo de combustível, o novo ônibus reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus com a qualidade do ar e a preservação ambiental.



Compromisso com organização e qualidade



As rotas do sistema complementar serão definidas com base em estudos técnicos da diretoria Operacional do IMMU, priorizando eficiência, segurança e redução do tempo de espera. O transporte será integrado ao sistema principal, ampliando a cobertura e oferecendo mais opções ao cidadão.



O presidente do IMMU, Arnaldo Flores, ressaltou o empenho da gestão. “A licitação foi concluída agora, em 2025, com ajustes aprovados pelo prefeito David Almeida. Este protótipo é o início da renovação da frota e da melhoria do sistema, especialmente para a zona Norte e a zona Leste”, afirmou.



O presidente da Cooperativa de Permissionários em Transporte Alternativo (Cooptran), Venício José de Araújo, destacou a superação de um impasse histórico. “Foram 15 anos de frota envelhecida, renovando contratos. E, foi o prefeito David Almeida quem conseguiu concluir esse processo, organizando e disciplinando o transporte complementar. Esse será um legado histórico”, disse.

Reconhecimento nacional



O presidente da Federação Nacional de Transporte Alternativo e Similar (Fenatral), Expedito Bandeira, também enalteceu a iniciativa. “Manaus é o único município do Estado do Amazonas que está entregando 320 veículos à população. É um trabalho bem feito, determinado, dentro da lei. A cidade está saindo na frente de outros Estados e vai servir de referência para o Brasil”, declarou.



Com a apresentação do novo veículo, a Prefeitura de Manaus reafirma seu compromisso com um sistema de transporte coletivo baseado em organização, fiscalização, qualidade e respeito ao cidadão. “Estamos modernizando a frota, reduzindo a poluição e garantindo dignidade à população. Esse é mais um passo no nosso trabalho de transformar Manaus em uma cidade mais justa, sustentável e preparada para o futuro”, concluiu o prefeito David Almeida.