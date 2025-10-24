Fortaleza

Capital amazonense encerra participação na feira de turismo BTM em Fortaleza promovendo seus atrativos culturais e naturais

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), encerrou nesta sexta-feira (24) sua participação na Brazil Travel Market (BTM), realizada em Fortaleza (CE).

O evento, um dos principais do turismo B2B no Norte e Nordeste, reuniu expositores, operadoras de turismo, companhias aéreas e profissionais do setor de todo o país e do exterior, fortalecendo o intercâmbio de negócios e a promoção dos destinos brasileiros.

Presença estratégica no mercado nacional e internacional

Representando a capital amazonense, a vice-presidente de Turismo da ManausCult, Oreni Braga, destacou a importância da participação de Manaus em eventos estratégicos do trade turístico.

“Estar na BTM é reafirmar o protagonismo de Manaus como um destino único, que une natureza, cultura e história. É uma oportunidade de promover nossos atrativos turísticos, nossa gastronomia e de fortalecer parcerias que ampliem a visibilidade da cidade no mercado turístico”, afirmou Oreni.

Durante a feira, o estande de Manaus apresentou o potencial da capital da Amazônia como porta de entrada para o turismo de natureza e experiências autênticas na floresta. Além disso, divulgou eventos culturais que movimentam a cidade ao longo do ano, conectando a identidade local com o mercado turístico global.

Fortalecimento do destino Manaus no turismo nacional

O diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, ressaltou que a presença de Manaus na feira faz parte da estratégia da prefeitura para posicionar a cidade entre os principais destinos turísticos do país.

“A Prefeitura de Manaus, por meio da ManausCult, tem trabalhado para inserir a capital nas grandes vitrines do turismo nacional e internacional. Participar de feiras como a BTM é fundamental para consolidar o destino Manaus e gerar novas oportunidades de negócios, atraindo visitantes e fortalecendo nossa economia criativa”, afirmou Jender.

Com expectativa de reunir mais de cinco mil profissionais do setor, a edição deste ano da Brazil Travel Market consolidou o evento como um dos mais relevantes para o turismo brasileiro.

Manaus encerrou sua participação celebrando mais uma etapa de promoção e integração com os grandes mercados turísticos do Brasil e do mundo.

*Com informações da assessoria

