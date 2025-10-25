Equador

Ataque raro ocorreu em área de mata na província de Loreto, na fronteira com o Equador, e deixou moradores em choque

Um evento trágico e incomum abalou uma comunidade indígena na província de Loreto, na fronteira com o Equador. Um morador morreu após ser atacado por uma jiboia de grandes proporções em uma área de mata. O réptil se enrolou na vítima, causando a morte por asfixia e constrição, segundo informações do Diario La Prensa.

O incidente aconteceu na noite da última segunda-feira (20), quando a vítima — que não teve o nome divulgado — estava em uma área arborizada próxima ao assentamento. De acordo com relatos de membros da comunidade, a jiboia atacou de surpresa e se enrolou rapidamente em seu corpo.

Apesar da intervenção imediata de outros moradores, que correram para socorrer o homem, os esforços foram em vão. O réptil já havia apertado a vítima de forma fatal.

Imagens que circulam entre os moradores mostram integrantes da comunidade desenrolando a cobra do corpo do homem.

A jiboia (Boa constrictor) é uma serpente não venenosa, mas que usa sua força muscular para matar as presas por constrição. Casos fatais envolvendo humanos são raros, mas podem acontecer em áreas de floresta densa, onde há convivência próxima entre a vida selvagem e os assentamentos humanos.

